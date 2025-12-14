"Voto por voto": tensión en las afueras del CLE en el Infop por retraso en recuento electoral

En las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE) en el Infop, se siente la tensión en el ambiente, ya que ciudadanos, simpatizantes de diversos partidos políticos están congregados a la espera de que comience el escrutinio especial, que definirá los resultados oficiales tras las elecciones pasadas del 30 de noviembre.
Las consignas "voto por foto" y "afuera los narcos" se escuchan al unísono, ante el descontento de la población por la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso. Simpatizantes del Partido Liberal también se mantienen gritando consignas como "Salvador, ya ganamos", mientras se palabrean con simpatizantes del Partido Nacional y Libertad y Refundación, que también se han mantenido en las afueras en apoyo del edil capitalino, Jorge Aldana.
La tensión aumenta, pues el sistema del CNE recién se reactivó este domingo, tras 135 horas de interrupción electoral por fallas. Sumado a lo anterior, se había anunciado el inicio del escrutinio especial que revisará alrededor de 2,700 actas para este domingo desde las 7:00 de la mañana, sin embargo, sigue sin iniciar.
La razón de los retrasos en el escrutinio especial: obstáculos administrativos y demoras en acreditaciones de los partidos políticos, según informó el CNE.
El organismo explicó que, aunque el proceso estaba programado para comenzar a tempranas horas del día, el consejero Marlon Ochoa, Libre, no emitió aún el voto por escrito para autorizar oficialmente el inicio.
Las otras dos consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, ya dieron su aval, pero la falta de unanimidad impide activar el procedimiento.
La situación mantiene en espera el proceso, en medio de una creciente expectación.
La autoridad electoral expresó que están “listos” para iniciar el recuento, pero que esperan que se completen las acreditaciones, la certificación tecnológica y que el consejero Ochoa formalice su voto por escrito.
El recuento se centrará únicamente en las actas con inconsistencias, las cuales podrían definir quién será el próximo presidente del país.
Hasta ahora, con el 99,40 % de las actas escrutadas, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, tiene el 40,54 % de los votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, alcanza el 39,19 %.