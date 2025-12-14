"Voto por voto": tensión en las afueras del CLE en el Infop por retraso en recuento electoral

Las consignas "voto por foto" y "afuera los narcos" se escuchan al unísono, ante el descontento de la población por la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso. Simpatizantes del Partido Liberal también se mantienen gritando consignas como "Salvador, ya ganamos", mientras se palabrean con simpatizantes del Partido Nacional y Libertad y Refundación, que también se han mantenido en las afueras en apoyo del edil capitalino, Jorge Aldana.