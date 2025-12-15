Misión de Observación Electoral de la OEA presenta informe sobre comicios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras, presenta este lunes su informe sobre las elecciones generales del 30 de noviembre, marcadas por denuncias de fraude y tardanza en inicio de divulgación de resultados. La MOE/OEA desde su llegada al país ha instado a partidos, candidaturas y autoridades que "esperen los resultados oficiales y mantengan una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso" para asegurar que las "fases finales del proceso se desarrollen conforme a la ley y reflejen la voluntad popular". En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, celebrada en el salón Simón Bolívar en Washington, Eladio Loizaga Lezcano, jefe de la Misión de Observación Electoral en Honduras, reiteró un llamado urgente a las autoridades electorales para que se inicie con el escrutinio especial y a los representantes políticos, les pide que dejen de lado las tácticas dilatorias que sabotean el proceso.

Loizaga enfatizó que en el contexto actual que vive el país centroamericano, "la demora actual en la publicación de resultados electorales no es justificable".

Otro de los puntos que destacó en su informe es que la misión, que viene haciendo observación desde las primarias del 9 de marzo, ha notado muchas dilaciones en el proceso electoral. "En comparación con procesos anteriores, la misión observó un retroceso tanto en los procesos técnicos como en la gobernanza del CNE y el TJE, al respecto y en un sentido más estructural, parece ser la propia estructura partidista de las autoridades electorales lo que explicaría parte de los contratiempos y dificultades que el proceso ha enfrentado", detalló.

El informe de la OEA recoge hallazgos sobre la organización de Juntas Receptoras de Votos (JRV), conteo de votos y la divulgación de resultados, buscando aportar elementos que contribuyan a mejorar futuros procesos y reforzar la confianza de la ciudadanía en la democracia hondureña. Loizaga recalcó que los "conflictos internos llevaron a la aprobación tardía de protocolos, reglamentos y adjudicaciones que pusieron en riesgo el calendario electoral". También criticó que las fuerzas políticas estén realizando tácticas dilatorias para sobotear el proceso y a las "autoridades electorales que le han hecho gran daño al proceso electoral".

Embajadores ante la OEA piden respeto a la voluntad del pueblo