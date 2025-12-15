“Queda al descubierto acuerdo de boicotear la labor del CNE”: Tomás Zambrano sobre el PL y Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Retrasos tras retrasos impidieron que el escrutinio especial se llevara a cabo el pasado fin de semana, como lo había anunciado el Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante el fin de semana, las disputas entre los consejeros y otros factores retrasaron el inicio del escrutinio especial. Ana Paola Hall y Cossette López responsabilizaron a Marlon Ochoa de impedir avances en la revisión de más de 2,700 actas. Pero este lunes, a dos semanas de celebrar las elecciones, el panorama tampoco es alentador y esta vez involucra a representantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal, quienes, según denunció Cossette López, se niegan a formar parte del proceso.

Las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) deben estar integradas por representantes de los diferentes partidos políticos. Sin embargo, la mañana de este lunes, López sostuvo que "la responsabilidad es directa de los partidos políticos que han utilizado la acreditación de las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo". Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, reaccionó a la publicación a través de la red social X, denunciando que Libre y el Partido Liberal "han ejecutado una alianza malvada para ejecutar un golpe electoral y desconocer la voluntad del pueblo manifestada el 30 de noviembre".