Tomás Zambrano sobre anuncio de indulto de Trump a JOH: "No depende de la victoria de Papi"

Según Zambrano, la decisión de indultar al expresidente Hernández es independiente del triunfo que obtenga "Tito" Asfura en las elecciones del 30 de noviembre

    Tomás Zambrano aseguró que la decisión de indultar a JOH "es un hecho que está hecho desde ya".

    Foto: Emilio Flores/El Heraldo
  • 29 de noviembre de 2025 a las 10:10

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, el jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, se pronunció sobre el anuncio de indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, por parte de Donald Trump si "Tito" Asfura ganaba las elecciones del 30 de noviembre en Honduras.

Según el parlamentario, la decisión de indultar o no al exmandatario preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, no depende del triunfo que obtenga Nasry Asfura en el proceso electoral, porque "está hecho desde ya".

"No depende de la victoria de Papi en las urnas, lo de JOH es un tema decidido por Estados Unidos. El indulto es independiente del triunfo de Papi y debe estar fundamentado en su inocencia", indicó.

Exasesor de Trump sobre JOH: "Desde hace mucho tiempo he abogado por un indulto"

"Trump no se equivoca en eso", aseguró el diputado a través de su cuenta de X, donde además resaltó el apoyo, una vez más, del mandatario estadounidense a Asfura.

Zambrano mencionó que Trump está consciente que con Asfura "como presidente, ayudara a Honduras económicamente, apoyara a los 2 millones de Hondureños en USA, se podría resolver ampliar el TPS, vendría más inversión al País para Generar empleos y se puede eliminar los aranceles que afectan a las maquilas y agro exportadores".

"Deja claro que sin Papi se va la colaboración económica y social de Estados Unidos", mencionó Zambrano.

La reacción del líder nacionalista se da tras varios mensajes de parte de Donald Trump apoyando la candidatura de Nasry "Tito" Asfura y desligándose de Salvador Nasralla, a quien acusó de ser un comunista disfrazado, y de mostrar su descontento con la administración de Castro por su apoyo a Nicolás Maduro.

En la última publicación de Trump en su red social Truth Social aseguró que otorgará un "indulto total y completo" a Hernández, quien enfrenta 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según informó el mandatario, Hernández "ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede suceder, especialmente ahora, después de la victorial electoral de Tito Asfura".

