Tomás Zambrano sobre anuncio de indulto de Trump a JOH: "No depende de la victoria de Papi"

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, el jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, se pronunció sobre el anuncio de indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, por parte de Donald Trump si "Tito" Asfura ganaba las elecciones del 30 de noviembre en Honduras. Según el parlamentario, la decisión de indultar o no al exmandatario preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, no depende del triunfo que obtenga Nasry Asfura en el proceso electoral, porque "está hecho desde ya". "No depende de la victoria de Papi en las urnas, lo de JOH es un tema decidido por Estados Unidos. El indulto es independiente del triunfo de Papi y debe estar fundamentado en su inocencia", indicó.

"Trump no se equivoca en eso", aseguró el diputado a través de su cuenta de X, donde además resaltó el apoyo, una vez más, del mandatario estadounidense a Asfura. Zambrano mencionó que Trump está consciente que con Asfura "como presidente, ayudara a Honduras económicamente, apoyara a los 2 millones de Hondureños en USA, se podría resolver ampliar el TPS, vendría más inversión al País para Generar empleos y se puede eliminar los aranceles que afectan a las maquilas y agro exportadores". "Deja claro que sin Papi se va la colaboración económica y social de Estados Unidos", mencionó Zambrano.