Exasesor de Trump sobre JOH: "Desde hace mucho tiempo he abogado por un indulto"

Washington, Estados Unidos.- El consultor político estadounidense Roger Stone, cercano al presidente Donald Trump, reaccionó luego que el mandatario anunció el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena por narcotráfico en Estados Unidos.
Stone a través de la red social de X agradeció públicamente la decisión y calificó el caso como una injusticia impulsada por la administración Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (2021-2025).
"Gracias, presidente Trump, por hacer justicia y conceder el indulto presidencial en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue incriminado por Biden por un supuesto tráfico de drogas que nunca existió", expresó Stone.
Además, en su mensaje afirmó que desde hace mucho tiempo abogó por el indulto en este caso
Gracias, presidente Trump, por hacer justicia y conceder el indulto presidencial en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue incriminado por Biden por un supuesto tráfico de drogas que nunca existió.— Roger Stone (@RogerJStoneJr) November 28, 2025
Desde hace mucho tiempo he abogado por un indulto... pic.twitter.com/DdfEou56o7
El pronunciamiento del consultor ocurrió horas después de que Trump anunciara en Truth Social que concederá el indulto a Hernández, al tiempo que reiteró su respaldo a Nasry "Tito" Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional.
El mandatario aseguró que, de ganar Asfura, Estados Unidos ofrecerá "un gran apoyo" a Honduras y reafirmó su confianza en el aspirante nacionalista.
El exmandatario Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y posesión de armas el 26 de junio de 2024, en una corte del Distrito Sur de Nueva York.
El mensaje del presidente estadounidense se suma a un clima electoral marcado por tensiones y acusaciones entre partidos. En publicaciones previas, Trump advirtió que "la democracia está en tela de juicio" en Honduras y pidió nuevamente el voto a favor de Asfura.