Exasesor de Trump sobre JOH: "Desde hace mucho tiempo he abogado por un indulto"

Washington, Estados Unidos.- El consultor político estadounidense Roger Stone, cercano al presidente Donald Trump, reaccionó luego que el mandatario anunció el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena por narcotráfico en Estados Unidos.

Stone a través de la red social de X agradeció públicamente la decisión y calificó el caso como una injusticia impulsada por la administración Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (2021-2025).

"Gracias, presidente Trump, por hacer justicia y conceder el indulto presidencial en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue incriminado por Biden por un supuesto tráfico de drogas que nunca existió", expresó Stone.

Además, en su mensaje afirmó que desde hace mucho tiempo abogó por el indulto en este caso