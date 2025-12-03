Con el 78 % escrutado, Salvador Nasralla va afianzando su liderato en las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, logró este miércoles sacar una ventaja de más de 20 mil votos a su rival Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Donald Trump, después de reanudarse el conteo de los resultados preliminares de las elecciones en Honduras. Con el 78.89% escrutado, Nasralla acumula 1,015,995 (40.36%) frente a Asfura, que obtiene 995,627 sufragios (39,55 %), lo que hace una diferencia de algo más de 10.000 votos a favor del candidato presidencial del Partido Nacional. A distancia se mantiene la candidata oficialista, Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, con 478,805 votos (19.02%), después de que en la víspera asegurase que aún no daba por "perdidas" las elecciones y denunciara una presunta manipulación sobre los resultados preliminares.

Hasta la reactivación del conteo de votos esta tarde, Asfura lideraba los resultados preliminares desde la noche electoral con apenas unos 500 votos por encima de Nasralla, lo que evidenciaba un empate técnico muy ajustado entre ambos aspirantes a la Presidencia. Ahora el abanderado del Partido Liberal toma una mayor ventaja frente a su contrincante, que cuenta con el respaldo público del presidente estadounidense, quien a escasos días de los comicios del 30 de noviembre solicitó al electorado votar por Asfura, al calificarlo como "el verdadero amigo de la libertad en Honduras". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Estos resultados, aún preliminares a falta de escrutar el cien por ciento de las actas, parecen poner fin a la incertidumbre que reinaba en Honduras las últimas 24 horas, tras unas fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados preliminares.