"Si la justicia hondureña solicita su extradición, tendremos que extraditarlo": Nasralla sobre JOH

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien se mantiene con la ventaja en la contienda electoral, reconoció que han sido unas elecciones muy tranquilas, “muy diferentes a lo que podía esperarse”. En una entrevista con Fernando del Rincón en CNN, Nasralla abordó temas como la reñida contienda electoral que enfrenta, la situación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero también el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández (JOH) por Donald Trump. Sobre el trabajo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), sostuvo que sí confía en el papel de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall. Aunque recriminó que: “Debajo de ellas, la mayor parte del personal es gente que ha estado trabajando con vicios, y en Honduras se juega con mucho dinero, se pueden hacer cambios de actas y violentar la voluntad popular”. Aun con el 30 % de las actas por procesar, Nasralla sostuvo que ha mantenido la ventaja desde las 11 de la mañana de este 2 de diciembre, desde que se reanudó la actualización. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Si este resultado vuelve a revertirse, dándole la ventaja a Nasry Asfura, del Partido Nacional, el liberal respondió: “Yo tengo las actas originales de prácticamente todo el país, en especial del departamento de Cortés, donde ganamos por más de 200,000 votos de diferencia con respecto a Asfura. Entonces, si hubiera algunas dudas sobre algunos cambios que hayan hecho dentro de las cajas donde vienen las actas originales, pediría que se revisaran las urnas, que se revisaran las actas: las de resultados que tenemos nosotros y las que tiene la sociedad civil”. Asimismo, sostuvo que si a su criterio, no hay ninguna duda y que “en la medida que mire que efectivamente es el otro partido el que tiene la voluntad popular a su favor, voy a aceptar el resultado, pero es muy difícil que eso ocurra. Yo voy ganando por mucho”. Agregó que: “Si nosotros vemos que todo está de acuerdo a la ley y que nuestros datos de todas las actas coinciden con las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, no pido recuento; pero ya vimos, por ejemplo, ayer, un acta del Partido Nacional con 651 votos y solo 157 votantes”.

Donald Trump y JOH