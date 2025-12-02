"Si la justicia hondureña solicita su extradición, tendremos que extraditarlo": Nasralla sobre JOH

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien se mantiene con la ventaja en la contienda electoral, reconoció que han sido unas elecciones muy tranquilas, “muy diferentes a lo que podía esperarse”.
En una entrevista con Fernando del Rincón en CNN, Nasralla abordó temas como la reñida contienda electoral que enfrenta, la situación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero también el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández (JOH) por Donald Trump.
Sobre el trabajo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), sostuvo que sí confía en el papel de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Aunque recriminó que: “Debajo de ellas, la mayor parte del personal es gente que ha estado trabajando con vicios, y en Honduras se juega con mucho dinero, se pueden hacer cambios de actas y violentar la voluntad popular”.
Aun con el 30 % de las actas por procesar, Nasralla sostuvo que ha mantenido la ventaja desde las 11 de la mañana de este 2 de diciembre, desde que se reanudó la actualización.
Si este resultado vuelve a revertirse, dándole la ventaja a Nasry Asfura, del Partido Nacional, el liberal respondió: “Yo tengo las actas originales de prácticamente todo el país, en especial del departamento de Cortés, donde ganamos por más de 200,000 votos de diferencia con respecto a Asfura. Entonces, si hubiera algunas dudas sobre algunos cambios que hayan hecho dentro de las cajas donde vienen las actas originales, pediría que se revisaran las urnas, que se revisaran las actas: las de resultados que tenemos nosotros y las que tiene la sociedad civil”.
Asimismo, sostuvo que si a su criterio, no hay ninguna duda y que “en la medida que mire que efectivamente es el otro partido el que tiene la voluntad popular a su favor, voy a aceptar el resultado, pero es muy difícil que eso ocurra. Yo voy ganando por mucho”.
Agregó que: “Si nosotros vemos que todo está de acuerdo a la ley y que nuestros datos de todas las actas coinciden con las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, no pido recuento; pero ya vimos, por ejemplo, ayer, un acta del Partido Nacional con 651 votos y solo 157 votantes”.
Donald Trump y JOH
Sobre el respaldo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Nasry Asfura, aseguró que respeta su opinión, pero que, de llegar a ser presidente, las relaciones con ese país serán “de nación a nación”.
Sobre el mensaje que publicó Trump y en el que lo mencionó, sostuvo que “lo único que argumenta es que yo estuve en alianza con ellos, pero no le informaron que esa alianza fue para sacar a Juan Orlando Hernández”.
Explicó que “no fue una alianza ideológica”. Además, agregó que “ese tuit, faltando dos días para las elecciones, fue un mensaje personal suyo. Yo respeto que cualquier persona exprese lo que opina, pero mi relación, cuando sea presidente de la República, Dios mediante, será de nación a nación para proteger al pueblo hondureño”.
“Estoy seguro que la relación con Donald Trump será muy buena”, dijo Nasralla.
Sobre el indulto que Donald Trump le otorgó a Juan Orlando Hernández, que según el registro de la Oficina Federal de Prisiones quedó en libertad a partir del 1 de diciembre, Nasralla respondió que, si llega a ser presidente y Hernández decide no regresar a Honduras dejará que la justicia independiente actúe.
“Yo voy a tener independencia de poderes, voy a pedir la CICIH y voy a reanudar el tratado de extradición, que lo tienen hasta el 6 de febrero”.
Sobre una posible extradición de Hernández, sostuvo en CNN: “Entonces, si la justicia hondureña, independiente y neutral, solicita que hay que extraditarlo, lo tendremos que extraditar”.
Salvador Nasralla es el candidato a la presidencia que hasta el momento lleva la ventaja. Tras fallas en el sistema de divulgación de resultados, las actualizaciones dejaron de compartirse desde el pasado 1 de diciembre al mediodía. Para ese entonces, el candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, tenía una leve ventaja de casi 600 votos.
Tras retomar la actualización de datos, Nasralla fue tomando la ventaja. Al cierre de esta nota, el candidato liberal acumulaba 858,190 votos, mientras que Asfura sumaba 848,436 votos.