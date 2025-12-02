Nasralla remonta y supera a Asfura en resultados electorales preliminares del CNE

​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio presidencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un giro que ya se preveía desde el lunes, 1 de diciembre, luego de que Salvador Nasralla superara a Nasry “Tito” Asfura, revirtiendo la ventaja de 20 mil votos que llevaba el candidato del Partido Nacional como lo reflejan los datos este martes -2 de diciembre-.

¿Cómo van los resultados a esta hora?

Con la reanudación de los resultados electorales en el CNE, Nasralla supera a Asfura por más de 650 votos a las 2 de la tarde del 2 de diciembre, sumando Salvador Nasralla 769,768 votos contra 768,833 del candidato nacional Nasry Asfura, cuando ya se han transmitido 11,673 de 19,152 actas, es decir el 60.95%.

Los datos oficiales del portal de resultados del CNE revelan que, al inicio del proceso de cotejo y revisión especial de actas, la diferencia entre ambos contendientes superaba los 20,000 votos. Sin embargo, conforme avanzó la validación e ingreso de más documentos, la brecha se redujo drásticamente.

A primeras horas del lunes, la diferencia cayó a menos de 5,000 sufragios, producto de la incorporación de nuevas actas provenientes de más Juntas Receptoras de Votos que ingresaron al sistema.