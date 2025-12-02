Nasralla remonta y supera a Asfura en resultados electorales preliminares del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio presidencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un giro que ya se preveía desde el lunes, 1 de diciembre, luego de que Salvador Nasralla superara a Nasry “Tito” Asfura, revirtiendo la ventaja de 20 mil votos que llevaba el candidato del Partido Nacional como lo reflejan los datos este martes -2 de diciembre-.
¿Cómo van los resultados a esta hora?
Con la reanudación de los resultados electorales en el CNE, Nasralla supera a Asfura por más de 650 votos a las 2 de la tarde del 2 de diciembre, sumando Salvador Nasralla 769,768 votos contra 768,833 del candidato nacional Nasry Asfura, cuando ya se han transmitido 11,673 de 19,152 actas, es decir el 60.95%.
Los datos oficiales del portal de resultados del CNE revelan que, al inicio del proceso de cotejo y revisión especial de actas, la diferencia entre ambos contendientes superaba los 20,000 votos. Sin embargo, conforme avanzó la validación e ingreso de más documentos, la brecha se redujo drásticamente.
A primeras horas del lunes, la diferencia cayó a menos de 5,000 sufragios, producto de la incorporación de nuevas actas provenientes de más Juntas Receptoras de Votos que ingresaron al sistema.
Al mediodía del lunes, con el 57.03% de las actas transmitidas, el escrutinio marcó un nuevo hito: la brecha llegó a un estrecho margen de 515 votos de diferencia, lo que dejó el terreno listo para que Nasralla diera la vuelta al conteo y pasara al primer lugar del resultado preliminar.
Minutos después, el sistema oficial confirmó el cambio en el liderazgo de la contienda, otorgando la victoria de manera preliminar al candidato del Partido Liberal, quien ahora encabeza la carrera por la presidencia, generando reacciones inmediatas en la escena política.
El desenlace electoral ha sido el más estrecho y competitivo en la historia reciente del país, destacando la importancia de concluir el procesamiento del resto de actas para oficializar el resultado.
Los hondureños permanecen en expectativa, a la espera de nuevas actualizaciones del CNE y un posible declaratoria oficial del ente electoral.