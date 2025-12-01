  1. Inicio
Bajo resguardo militar retornan camiones con material electoral a las bodegas del Infop

Tras la maratónica jornada de votaciones, empiezan a retornar los camiones con el material electoral; el CNE sigue con el escrutinio de todas las actas

  • 01 de diciembre de 2025 a las 08:42
Desde muy tempranas horas de este lunes y bajo un resguardo militar, fueron retornados a las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) los camiones que transportaban material electoral tras el desarrollo de las elecciones.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO.
El retorno de las maletas electorales al Infop inició la mañana de este lunes, procedente de al menos ocho municipios de Francisco Morazán.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Los camiones que transportan urnas, papeletas y demás material electoral llegaron bajo resguardo militar y con el acompañamiento de personal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
A las afueras del Infop se mantiene un dispositivo de seguridad conformado por militares y agentes policiales, donde cada vehículo que ingresa se somete a una revisión.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Con el transcurso de las horas se espera un ingreso más constante de camiones con material electoral, ya que concluyó el escrutinio y el empaque del material utilizado durante los comicios.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
El material será resguardado mientras se completan los procesos de escrutinio, verificación y almacenamiento seguro, en cumplimiento con los protocolos establecidos para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Más de seis millones de hondureños fueron convocados a los comicios este domingo, quienes encontraron sus Juntas Receptoras de Votos habilitadas desde las 7:00 de la mañana.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Son alrededor de 19,167 maletas que se distribuyeron en los 18 departamentos del país.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
El pasado 20 de noviembre, las autoridades del órgano electoral dieron el banderillazo para la salida a los 18 departamentos del territorio hondureño del material electoral que hoy retorna a las bodegas del Infop.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO
Durante el proceso electoral se reportaron fallas en el sistema biométrico y la apertura tardía de algunos centros de votación en el territorio nacional.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO
En estas elecciones se elegirán al presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO
Los primeros resultados preliminares se dieron a conocer unas cinco horas después del cierre de las urnas, previsto para las 5:00 de la tarde, pero extendido hasta las 6.

 Redes sociales EHFoto: Agustín Lagos| EL HERALDO
