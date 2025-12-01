Bajo resguardo militar retornan camiones con material electoral a las bodegas del Infop

Desde muy tempranas horas de este lunes y bajo un resguardo militar, fueron retornados a las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) los camiones que transportaban material electoral tras el desarrollo de las elecciones.
El retorno de las maletas electorales al Infop inició la mañana de este lunes, procedente de al menos ocho municipios de Francisco Morazán.
Los camiones que transportan urnas, papeletas y demás material electoral llegaron bajo resguardo militar y con el acompañamiento de personal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A las afueras del Infop se mantiene un dispositivo de seguridad conformado por militares y agentes policiales, donde cada vehículo que ingresa se somete a una revisión.
Con el transcurso de las horas se espera un ingreso más constante de camiones con material electoral, ya que concluyó el escrutinio y el empaque del material utilizado durante los comicios.
El material será resguardado mientras se completan los procesos de escrutinio, verificación y almacenamiento seguro, en cumplimiento con los protocolos establecidos para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral.
Más de seis millones de hondureños fueron convocados a los comicios este domingo, quienes encontraron sus Juntas Receptoras de Votos habilitadas desde las 7:00 de la mañana.
Son alrededor de 19,167 maletas que se distribuyeron en los 18 departamentos del país.
El pasado 20 de noviembre, las autoridades del órgano electoral dieron el banderillazo para la salida a los 18 departamentos del territorio hondureño del material electoral que hoy retorna a las bodegas del Infop.
Durante el proceso electoral se reportaron fallas en el sistema biométrico y la apertura tardía de algunos centros de votación en el territorio nacional.
En estas elecciones se elegirán al presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
Los primeros resultados preliminares se dieron a conocer unas cinco horas después del cierre de las urnas, previsto para las 5:00 de la tarde, pero extendido hasta las 6.