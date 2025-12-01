Nasralla cada vez más cerca de Asfura en reñido proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, estrecha el cerco sobre Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, conforme avanza el escrutinio oficial de actas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según refleja el portal oficial de resultados del organismo electoral, la diferencia entre ambos contendientes se desplomó de más de 20 mil votos a menos de cinco mil sufragios. La actualización más reciente del sistema de divulgación del CNE muestra un escenario con Nasralla reduciendo minuto a minuto la brecha en cada carga de actas procesadas. De acuerdo a los datos, a las 7:00 de la mañana de este lunes 1 de diciembre, Tito Asfura lleva el 40.00 por ciento de los votos, equivalente a 735,703 sufragios; Salvador Nasralla ahora con el 39.78 por ciento para 731,527 votos; una diferencia de apenas 4,176 votos.

Les sigue de lejos Rixi Moncada del partido Libre con el 19.18 %, tras caer del 19.6%, equivalente a 352,836 votos; Nelson Ávila del Pinu con el 0.84 por ciento que representan 15,609 votos y Mario Rivera de la Democracia Cristiana con el 0.17 % que equivalen a 3,142 votos.

El comportamiento de la tendencia responde al ingreso paulatino de más actas electorales al escrutinio. Anoche, al inicio del escrutinio de actas, la diferencia entre ambos superaba los 20 mil votos, sin embargo, el avance en el conteo de votos acortó la distancia entre ambos hasta colocarse en un rango inferior a los 5,000 votos, un margen mínimo.

Partido Liberal avanza en diputaciones

Un total de 6.5 millones de hondureños acudieron a las elecciones el 30 de noviembre en un ambiente pacífico en una extraordinaria muestra de paz y sentido democrático de la ciudadanía. A lo largo de la agreste campaña electoral, Nasralla siempre fue el favorito, seguido por el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, y muy lejos en una tercera posición de la candidata del partido de gobierno, Libre, la abogada Rixi Moncada. Los resultados preliminares muestran a la candidata del gobierno con un 19 por ciento de los votos, a pesar de una extraordinaria maquinaria del estado a favor de Moncada. Esta estrepitosa derrota deja a Libre tan golpeado que también se está viendo el resultado en los diputados de todo el país, pues está perdiendo una importante caída en algunos departamentos como Cortés, Olancho, Choluteca y Francisco Morazán.