Nasralla: "Ganaremos con unos 200 mil votos tras contabilizar todas las actas"

"Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial", afirmó Nasralla.

Tegucigalpa, Honduras.- El primer informe del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) dejó resultados preliminares que indican un panorama ajustado en la contienda presidencial entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Sin embargo, Salvador Nasralla, confía en que las actas que faltan por ingresar, cambiarán el escenario.

Según el candidato liberalista, "ese 1% que tiene adelante Tito Asfura va a cambiar" a su favor, según su convicción.

"Nosotros tenemos cinco puntos arriba del Partido Nacional; hay que considerar que en este corte no hay ninguna acta de Comayagua, casi todas las de Cortés, que son zonas urbanas donde ganamos, no han sido contabilizadas todavía", agregó Nasralla, remarcando que faltan las actas de otros departamentos del país.

Según los datos brindados en el primer corte por la representante del CNE, Ana Paola Hall, hasta el momento, con 6,643 actas divulgadas de un total de 7,534, se conocen los primeros resultados en la presidencial.

Nasry Asfura lidera con el 40.62% de los votos, seguido por Nasralla con el 38.78%. Rixi Moncada ocupa el tercer lugar con casi el 20%, mientras que los otros candidatos mantienen porcentajes mínimos, según detalló la consejera en cadena nacional. Sin embargo, los números oficiales en la página del organismo electoral se actualizan en tiempo real.

No obstante, Nasralla agregó que "mientras no tengamos el 70 por ciento de los votos, nosotros vamos a seguir actualizando".