"Le exigimos a Ana Paola Hall que salga y que cumpla su deber": Nasry Asfura pide resultados

Ante el retraso en la divulgación del primer corte de resultados preliminares, Nasry Asfura pidió al Consejo Nacional Electoral cumplir con lo establecido y brindar una respuesta

     Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
  • 30 de noviembre de 2025 a las 21:58

Tegucigalpa, Honduras.- A una hora de retraso del tiempo que se tenía estipulado para dar el primer corte de los resultados preliminares, el candidato a la Presidencia, Nasry Asfura, solicitó una respuesta.

Asfura se refirió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

El primer corte por parte del órgano electoral fue prometido a las 9:00 de la noche, pero a las 10:00 aún no se había brindado ninguna información.

"En las actas tenemos porcentajes arriba, en datos del CNE, en los datos de nosotros estamos más arriba", dijo Asfura en conferencia de prensa.

Asimismo solicitó: "Le exigimos a Ana Paola Hall que salga y que cumpla su deber, no sé qué está esperando".

Misión de la UE: admirable participación y civismo en elecciones de Honduras

"No tengamos a un país en espera, en ascuas y en tinieblas, la ley así lo dice, cumpla. Háganlo por el bien de la democracia", expresó Asfura.

Las elecciones generales se llevan a cabo este 30 de noviembre en Honduras, y se estima que más de tres millones de hondureños asistieron a las urnas.

