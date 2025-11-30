"Le exigimos a Ana Paola Hall que salga y que cumpla su deber": Nasry Asfura pide resultados

Tegucigalpa, Honduras.- A una hora de retraso del tiempo que se tenía estipulado para dar el primer corte de los resultados preliminares, el candidato a la Presidencia, Nasry Asfura, solicitó una respuesta.

Asfura se refirió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

El primer corte por parte del órgano electoral fue prometido a las 9:00 de la noche, pero a las 10:00 aún no se había brindado ninguna información.