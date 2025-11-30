En minutos comparecen los miembros el CNE a dar datos preliminares de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Elecciones (CNE) se apresta a dar resultados preliminares en los próximos minutos de la justa electoral desarrollada este domingo 30 de noviembre en el que fueron convocados 6.5 millones de hondureños.

Los primeros datos se iban a presentar a las 9:00 de la noche pero se pospuso para las 10:00 a fin de dar un mayor resultado de las actas de las Juntas Receptoras de Votos. Aunque no se ha confirmado, ha trascendido que no se presentará a la comparecencia el representante de Libre, Marlon Ochoa, pero si lo hará la presidenta Ana Paola Hall, del Partido Libera, y la vocal del CNE, la nacionalista Cossette López.

La jornada se realizó de forma pacífica en una muestra del civismo y patriotismo de los hondureños a lo largo de todo el domingo, presentándose pocos impasses, relacionados sobre todo con la tardanza del equipo biométrico.

Después del cierre de las urnas, los partidos contendientes atiborraron las redes sociales con supuestos resultados de encuestas a boca de urna, dónde cada uno de ellos se declaraba ganador.

El Partido Liberal lleva como candidato a Salvador Nasralla que a lo largo de la campaña encabezó las encuestas; Tito Asfura, del Partido Nacional, que registró un segundo lugar en las encuestas y Rici Moncada del gobernante partido Libre, que siempre estuvo en el tercer lugar.