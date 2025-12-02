  1. Inicio
Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Platense complica a Motagua y Real España

El Platense sorprendió al golear al Motagua en el estadio Nacional y con eso colocarse como cuarto lugar

  • 02 de diciembre de 2025 a las 21:03
Platense sacó tres puntos importantes en casa del Motagua.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras.- Se ha jugado partidos de la jornada 21 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y en cuanto a los primeros lugares no hay movimientos, pero sí en los otros puestos.

Todo comenzó con la goleada del CD Victoria ante CD Choloma por macador de 4-1 en el estadio Ceibeño, resultado que alejó a los 'jaibos' del último puesto que lo ocupan los maquileros.

Platense le receta paliza histórica a Motagua y le complica cierre del torneo

Hablando de goleadas, en el estadio Nacional de Tegucigalpa se dio otra, y fue la sorpresa de Platense sobre Motagua con un 4-0 a favor de los de Puerto Cortés.

Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Platense complica a Motagua y Real España

Los partidos continúan este miércoles con el juego del Olancho FC ante el Olimpia a las 7:30 de la noche en el Juan Ramón Brevé, antes a las 3:00 PM Génesis recibe al Juticalpa.

Todo se cierra el jueves con el choque entre el Marathón y Lobos de la UPNFM, partido que se debió jugar este martes, pero debido a la muerte del presidente del club verdolaga, se reprogramó.

