Video: lapidan a hombre que se arrojó al río tras ser acusado de raptar niña en Amarateca

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre acusado de raptar a una niña de tan solo seis años en Amarateca, se lanzó al Río del Hombre, para escapar de una turba de pobladores enfurecidos que lo lapidaron mientras nadaba. El individuo fue identificado como Santos Roberto Pérez, y desapareció en la corriente, en medio de una persecución que duró alrededor de 24 horas. La escena fue captada a través de videos que ya circulan en redes sociales. En los clips se ve cuando el señalado trataba de huir en medio de piedras e insultos. Al fondo del video se escucha a algunos habitantes gritarle: “Salite papa, vaya salite”, y otros insultos como “Perro, moríte” y “Moríte hijo de p***”.

Rapto de una menor

La menor de tan solo 6 años de edad, fue raptada por el hombre en el sector de la Divina Providencia, en la vivienda de su abuela. Según familiares, Pérez ya tenía antecedentes por violaciones y abusos, y se sabe que en el pasado habría abusado de la madre de la menor, quien murió cuando tenía 20 años. En ese momento nadie lo denunció ni hizo nada al respecto. Para fortuna de la niña, en esta ocasión familiares y vecinos se unieron en una persecución que duró más de 24 horas, logrando dar con el paradero del hombre y la menor en el río antes mencionado. Según el relato de los pobladores, el hombre tenía a la niña lavando ropa en el río, cuando de pronto se vio acorralado. El hombre optó por lanzarse al río con la finalidad de escapar del linchamiento que se avecinaba, nadó hasta una poza profunda y, tras hundirse, desapareció en la corriente. Varias personas de la comunidad se sumaron a la búsqueda, metiéndose en el río y en las orillas, pero hasta el momento no han logrado encontrar su cuerpo, por lo que se presume que murió ahogado. Sin embargo, las autoridades esperan a miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras en la zona, para tratar de localizar su cuerpo.

Sana y salva