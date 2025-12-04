Estados Unidos reitera que tiene los ojos "puestos en Honduras" y pide al CNE transparencia

Washington, Estados Unidos.- El departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que está atento al proceso electoral que atraviesa Honduras y de todas las irregularidades que se están reportando con el sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de un mensaje publicado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en su cuenta de X, mencionó que la democracia de Honduras está en "juicio en estas elecciones en Honduras". "El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuchen sus voces. Todas las partes deben defender la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar total transparencia y un recuento adecuado de cada voto y acta de escrutinio", indicó.

"Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras", reiteró el subsecretario de Estado.

El presidente Donald Trump se manifestó en reiteradas ocasiones sobre el proceso electoral en Honduras, donde incluso mencionó su total apoyo al candidato presidencial Nasry "Tito" Asfura y no a Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Fue a través de su cuenta en Truth Social que el mandatario estadounidense advirtió que si se intenta alterar el resultado de los comicios, será un "escándalo", esto luego de las caídas que ha sufrido el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). "Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo! El pueblo hondureño votó masivamente el 30 de noviembre.