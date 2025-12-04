Ana Paola Hall: "Seguimos trabajando para que la declaratoria refleje fielmente la voluntad popular"

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aseguró este jueves 4 de diciembre que el escaso margen del resultado entre los candidatos a la presidencia del Partido Liberal y Partido Nacional, es histórico en Honduras.

"Desde el CNE seguimos trabajando para que la declaratoria refleje fielmente la voluntad popular", afirmó la consejera.

Agregó que "debe agradecerse que los candidatos han demostrado su civismo sin constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno. Eso habla de su amor por el país y hay que reconocerlo".

Asimismo, Hall "de forma muy especial, hago un reconocimiento público a los funcionarios y funcionarias del CNE que día y noche trabajan en silencio y con disciplina, para que el proceso culmine limpia y pacíficamente".

"Pueblo hondureño: La meta está cerca. ¡Cumpliremos!", afirmó.