Asfura amplía su ventaja sobre Nasralla, quien denuncia manipulación de actas

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio presidencial sigue generando tensión en Honduras, luego de que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, ampliara significativamente su ventaja sobre el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla. A esta hora (2:13 p.m.), la diferencia entre ambos supera los 22,748 votos, con el 86.24% de las actas transmitidas, un margen que ya se había registrado en días anteriores luego del primer corte tras el cierre de urnas, lo que marca un nuevo giro en una contienda extremadamente reñida. El cambio en la tendencia comenzó durante la madrugada, cuando el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE) mostró una subida constante en los votos a favor de Asfura. Según el reporte de la 1:15 a. m. de este jueves 4 de diciembre, el nacionalista acumulaba 1,075,871 marcas, superando a Nasralla por 4,995 sufragios.

Desde entonces, la brecha no solo se ha mantenido, sino que ha continuado creciendo, generando expectativa en toda la ciudadanía. La pugna entre ambos candidatos ha sido particularmente cerrada desde el inicio del conteo, con momentos en los que la diferencia llegó a ser de apenas 515 votos. Sin embargo, el actual repunte de Asfura marca el margen más amplio registrado hasta ahora y mantiene a los hondureños pendientes del avance del escrutinio electoral, que ya suma su cuarto día. Por su parte, Salvador Nasralla ha expresado fuerte malestar por lo ocurrido durante la madrugada, señalando irregularidades en el sistema. El líder liberal denunció que las pantallas del CNE "se pusieron negras" por varios minutos y que, al restablecerse, los datos "fueron invertidos", señalando que este comportamiento podría corresponder a una manipulación del sistema.

La ventaja de Asfura en aumento y las denuncias de Nasralla suman al clima de incertidumbre, la población permanece a la espera de la conclusión del conteo oficial para conocer quién será el próximo presidente de Honduras.

