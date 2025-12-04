Asfura amplía su ventaja sobre Nasralla, quien denuncia manipulación de actas

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio presidencial sigue generando tensión en Honduras, luego de que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, ampliara significativamente su ventaja sobre el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
A esta hora (2:13 p.m.), la diferencia entre ambos supera los 22,748 votos, con el 86.24% de las actas transmitidas, un margen que ya se había registrado en días anteriores luego del primer corte tras el cierre de urnas, lo que marca un nuevo giro en una contienda extremadamente reñida.
El cambio en la tendencia comenzó durante la madrugada, cuando el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE) mostró una subida constante en los votos a favor de Asfura. Según el reporte de la 1:15 a. m. de este jueves 4 de diciembre, el nacionalista acumulaba 1,075,871 marcas, superando a Nasralla por 4,995 sufragios.
Desde entonces, la brecha no solo se ha mantenido, sino que ha continuado creciendo, generando expectativa en toda la ciudadanía.
La pugna entre ambos candidatos ha sido particularmente cerrada desde el inicio del conteo, con momentos en los que la diferencia llegó a ser de apenas 515 votos. Sin embargo, el actual repunte de Asfura marca el margen más amplio registrado hasta ahora y mantiene a los hondureños pendientes del avance del escrutinio electoral, que ya suma su cuarto día.
Por su parte, Salvador Nasralla ha expresado fuerte malestar por lo ocurrido durante la madrugada, señalando irregularidades en el sistema. El líder liberal denunció que las pantallas del CNE “se pusieron negras” por varios minutos y que, al restablecerse, los datos “fueron invertidos”, señalando que este comportamiento podría corresponder a una manipulación del sistema.
La ventaja de Asfura en aumento y las denuncias de Nasralla suman al clima de incertidumbre, la población permanece a la espera de la conclusión del conteo oficial para conocer quién será el próximo presidente de Honduras.
Sube y baja de presidenciables
El nacionalista inició liderando los resultados en las primeras horas del cierre de urnas. En el cotejo de actas, la diferencia entre ambos contendientes superaba los 20,000 votos la noche del 30 de noviembre. Sin embargo, conforme avanzó la validación e ingreso de más documentos, la brecha se redujo drásticamente.
El lunes la diferencia cayó a menos de 5,000 sufragios por la mañana, producto de la incorporación de nuevas actas provenientes de más Juntas Receptoras de Votos que ingresaron al sistema.
Al mediodía del lunes, con el 57.03% de las actas transmitidas, el escrutinio marcó un nuevo hito: la brecha llegó a un estrecho margen de 515 votos de diferencia, lo que dejó el terreno listo para que Nasralla diera la vuelta al conteo y pasara al primer lugar del resultado preliminar.
Varias horas después, una nueva revisión a los resultados mostraba a Nasralla superando a Asfura por 655 votos, a eso de las 2 de la tarde del 2 de diciembre.
Posteriormente, el 3 de diciembre, Nasralla llegó a aventajar con más de 15 mil votos, luego de que se ingresaran las actas de departamentos como Cortés y Atlántida. Pero para la madrugada de este jueves, los resultados se invirtieron, dándole nuevamente la ventaja a Asfura.