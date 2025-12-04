El Cohep insta a respetar el curso institucional del proceso electoral

Anabel Gallardo destacó la importancia de conducirse con prudencia y felicitó a la población por su participación en las elecciones del 30 de noviembre

    El Cohep solicitó al CNE agilizar el conteo de votos tras las elecciones generales.

    Foto: EL HERALDO
  • 04 de diciembre de 2025 a las 11:56

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada instó este jueves a que se respete la institucionalidad en el proceso electoral acaecido el pasado 30 de noviembre, manteniendo un ambiente de paz y tranquilidad.

"Una vez que la ciudadanía ha ejercido su derecho al voto corresponde a las instituciones electorales, cumplir con su responsabilidad, emitir los resultados oficiales y activar las garantías legales previstas para asegurar su aceptación colectiva como definitivos", manifestó la presidenta de la iniciativa privada, Anabel Gallardo.

Durante su intervención en conferencia de prensa leyó un comunicado en el que destacó que "es tarea de todos mantener un ambiente de paz y tranquilidad".

Además, exhortó a conducirse con prudencia y moderación a todos los actores políticos que participaron en la justa democrática.

La institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) es respaldada por el Cohep al tiempo que se respetará la declaratoria de resultados que se emitirá en los próximos días, mencionó.

Gallardo felicitó a la población que acudió a las urnas a ejercer el sufragio y que dio su aporte a la democracia.

