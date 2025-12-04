Nasry Asfura vuelve a liderar en resultados electorales preliminares

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varias horas de haber sido superado en votos por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, el presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, volvió a remontar y recupera el liderazgo en el escrutinio. A la 1:15 de la mañana de este jueves 4 de diciembre, Asfura sumaba 1,075,871 votos, superando a Nasralla por 4,995 sufragios, quien sumaba 1,070,876 marcas. Estos resultados cerrados que arroja el proceso de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) mantienen en suspenso a los hondureños desde el pasado domingo 30 de noviembre, cuando inició el conteo de votos tras ser cerradas las urnas.

Ambos candidatos se han mantenido en reñida pugna, con diferencia incluso de solo 300 votos en algunos momentos.



Sube y baja constante

El nacionalista inició liderando los resultados en las primeras horas del cierre de urnas. En el cotejo de actas, la diferencia entre ambos contendientes superaba los 20,000 votos la noche del 30 de noviembre. Sin embargo, conforme avanzó la validación e ingreso de más documentos, la brecha se redujo drásticamente. El lunes la diferencia cayó a menos de 5,000 sufragios por la mañana, producto de la incorporación de nuevas actas provenientes de más Juntas Receptoras de Votos que ingresaron al sistema.