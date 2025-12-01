El CNE concluye el uso del sistema TREP y prepara etapa de escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha llegado a su fin, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, por lo que llamó al pueblo hondureño a mantener la calma.
“Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral”, publicó Hall en su cuenta de X.
Destacó que un día después de las elecciones, “despertamos en un país con paz, sin actos de violencia, y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras”.
Confirmó: “Quiero informarles que el TREP ha finalizado y hace unas horas, con el 57.03% de las actas transmitidas, se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal y Partido Nacional”.
Aunque los primeros resultados posicionaron a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con una ventaja sobre el candidato liberal Salvador Nasralla superior a 20,000 votos, la presidenta del CNE solicitó: “Ante este empate técnico, debemos guardar calma”.
La última actualización del CNE ahora muestra una leve ventaja para Asfura, con menos de 600 votos, sobre Nasralla.
“Debemos tener paciencia y esperar que, como CNE, terminemos de contabilizar las actas por contingencia 1 y 2 y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, agregó.
Hall llamó a la “paciencia y prudencia; la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”.
Retorno de urnas
Tras el cierre de la transmisión preliminar de resultados, las urnas iniciaron su retorno al Centro Logístico Electoral (CLE). Los primeros departamentos en ingresar fueron Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.