El CNE concluye el uso del sistema TREP y prepara etapa de escrutinio

“Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral”, publicó Hall en su cuenta de X.

Tegucigalpa, Honduras.- La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares ( TREP ) ha llegado a su fin, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Ana Paola Hall, por lo que llamó al pueblo hondureño a mantener la calma.

Destacó que un día después de las elecciones, “despertamos en un país con paz, sin actos de violencia, y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras”.

Confirmó: “Quiero informarles que el TREP ha finalizado y hace unas horas, con el 57.03% de las actas transmitidas, se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal y Partido Nacional”.

Aunque los primeros resultados posicionaron a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con una ventaja sobre el candidato liberal Salvador Nasralla superior a 20,000 votos, la presidenta del CNE solicitó: “Ante este empate técnico, debemos guardar calma”.

La última actualización del CNE ahora muestra una leve ventaja para Asfura, con menos de 600 votos, sobre Nasralla.

“Debemos tener paciencia y esperar que, como CNE, terminemos de contabilizar las actas por contingencia 1 y 2 y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, agregó.

Hall llamó a la “paciencia y prudencia; la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”.