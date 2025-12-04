Daniel Esponda agradece oferta de Roberto Contreras, pero descarta sumarse al PL

Tegucigalpa, Honduras.-El ahora exministro de Educación, Daniel Esponda, destacó su respeto y gratitud hacia el alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, pero dejó claro que no aceptará la oferta política, pues su corazón siempre será de Libre. Esponda reconoció en HCH la buena relación que mantuvo con Contreras durante su gestión en Educación. “El alcalde Roberto es un tipazo, yo con él tuve una muy buena relación, él nos prestó el Estadio Olímpico para hacer el concierto de los 10 mil, que fue una cosa maravillosa, él se portó como todo un caballero”.

El exministro también agradeció el gesto político del líder liberal, señalando que la invitación a integrarse al Partido Liberal le resulta significativa. "Le agradezco infinitamente que como presidente del Partido Liberal me esté haciendo esa oferta, para mí realmente es muy significativo... decir que a uno lo quieran tomar en cuenta en una institución política como el Partido Liberal es importante para cualquiera y yo eso lo agradezco infinitamente", expresó. Sin embargo, pese al reconocimiento, Esponda subrayó que su prioridad inmediata no está en la actividad partidaria, sino en concluir su trabajo en la Secretaría de Educación y seguir aportando al sistema educativo desde otros espacios. "Ahora mismo, lo que queda es terminar de cerrar los procesos de la Secretaría de Educación. Insisto: yo voy a seguir aportando al sistema educativo, al derecho de los niños y las niñas, ese ha sido mi quehacer", indicó. Esponda recordó que solo una vez ha aspirado a un cargo de elección popular, en los comicios anteriores, donde obtuvo una importante cantidad de marcas. También mencionó su trayectoria previa lejos de los partidos tradicionales: "Yo he venido organizado desde muy joven en el movimiento social", señaló, reafirmando que, por ahora, su camino no pasa por aceptar la invitación liberal.

