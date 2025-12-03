Partido Liberal “abre sus puertas” a Daniel Sponda tras ser destituido como ministro de Educación

Tegucigalpa, Honduras.- Tan solo horas después de que se anunciara la destitución de Daniel Sponda como ministro de Educación, el Partido Liberal abrió sus puertas al exfuncionario.
El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de honduras (CCEPLH), Roberto Contreras, felicitó a Sponda por su trabajo al frente de la Secretaría de Educación.
"Quiero felicitar al exministro de Educación, @SpondaDaniel, por su gran labor al frente del Ministerio de Educación, del cual ahora ya no es parte", posteó Contreras, quien busca la reelección como alcalde de San Pedro Sula y hasta ahora lleva la ventaja.
Asimismo, escribió: "Como presidente del CCEPLH, abro las puertas de esta noble institución para darle la bienvenida a nuestras filas liberales, si es de su interés ser parte de nuestro gran Partido Liberal".
La presidenta Xiomara Castro anunció a las 7:55 de la noche de este 3 de diciembre que Sponda ya no seguiría al frente de la institución.
"He ordenado se le comunique al viceministro Jaime Rodríguez, que debe asumir la Secretaría de Educación como ministro por ley. Y estoy notificando al ministro Daniel Sponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre", publicó Castro.
La mandataria dejó la Secretaría de Educación en manos de quien se desempeñaba como viceministro, Jaime Rodríguez.
Castro no dio detalles del motivo de la destitución de Sponda, a tan solo meses de entregar el poder, aunque es importante destacar que el exfuncionario fue uno de los que reconoció la derrota de Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones.
Además, la destitución ocurrió después de que Sponda felicitara a su esposa, Ericka Urtecho, por posicionarse entre las candidatas a diputada más votadas en Gracias a Dios por el Partido Liberal, acumulando más de 16,000 votos.