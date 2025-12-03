Partido Liberal “abre sus puertas” a Daniel Sponda tras ser destituido como ministro de Educación

Tegucigalpa, Honduras.- Tan solo horas después de que se anunciara la destitución de Daniel Sponda como ministro de Educación, el Partido Liberal abrió sus puertas al exfuncionario.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de honduras (CCEPLH), Roberto Contreras, felicitó a Sponda por su trabajo al frente de la Secretaría de Educación.

"Quiero felicitar al exministro de Educación, @SpondaDaniel, por su gran labor al frente del Ministerio de Educación, del cual ahora ya no es parte", posteó Contreras, quien busca la reelección como alcalde de San Pedro Sula y hasta ahora lleva la ventaja.

Asimismo, escribió: "Como presidente del CCEPLH, abro las puertas de esta noble institución para darle la bienvenida a nuestras filas liberales, si es de su interés ser parte de nuestro gran Partido Liberal".