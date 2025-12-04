CNE anuncia que escrutinio especial se realizará de manera pública

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este jueves -4 de diciembre- que el escrutinio avanza de manera “sistemática, ordenada y transparente”, en medio de la expectativa nacional por la divulgación del total de actas. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó que "los resultados que el CNE entregue serán definitivos" porque incluirán todos los escrutinios. Además, aseguró que se darán resultados dentro de los plazos establecidos en la ley, por lo que llamó a los candidatos a mantener la compostura. Hall también anunció que el proceso de escrutinio especial de actas se realizará de manera pública con cámaras mostrando las pantallas cuando se revise cada una de ellas.

De su lado, la consejera Cossette López detalló en la conferencia de prensa, en la que no estuve presente Marlon Ochoa, que la institución trabaja simultáneamente en dos procesos para completar el conteo. López explicó que el primer proceso consiste en la incorporación de actas que habiendo sido procesadas en las JRVs el 30 de noviembre no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación el día de las elecciones. Asimismo, en el segundo escenario de contingencia por el cual se incluyen en el sistema las actas que no fueron escaneadas, ni procesadas, ni transmitidas por la JRV.

¿Cómo avanza escrutinio por departamentos?

El CNE detalló que el avance ha sido significativo en departamentos como Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Valle, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara, Intibucá, Islas de la Bahía, municipio de El Progreso (Yoro) y Gracias a Dios. Aún quedan pendientes las cargas de Lempira, Yoro, Cortés, Ocotepeque, Colób y Atlántida, donde el CNE continúa procesando la información enviada desde los centros de votación. López reiteró que el escrutinio se realiza bajo los mismos criterios para todas las zonas del país. “En el proceso, el voto de cualquier hondureño vale lo mismo en cualquier departamento”, subrayó.

Lento proceso de divulgación de actas

Luego del primer corte oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el sistema de divulgación de resultados presentó fallas por casi 24 horas. En ese entonces estaba en 57.3%. El martes, nuevamente se quedó sin actualización por cuatro horas, cuando el escrutinio en el nivel presidencial, que actualmente supera el 86%. La consejera presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, informó que la empresa ASD había detenido la divulgación de resultados para realizar mantenimiento sin informar al pleno previamente.