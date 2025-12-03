Fallas y lentitud opacan conteo de votos presidenciales que supera el 80%

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro horas sin actualizar los resultados de las elecciones generales fueron suficientes para causar malestar entre los hondureños, que tres días después no conocen quién será el nuevo presidente de Honduras para el periodo 2026-2030. Luego del primer corte oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el sistema de divulgación de resultados presentó fallas por casi 24 horas. En ese entonces estaba en 57.3%. Este martes, nuevamente se quedó sin actualización por cuatro horas, cuando el escrutinio en el nivel presidencial que actualmente supera el 80%. La consejera presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, informó que la empresa ASD había detenido la divulgación de resultados para realizar mantenimiento sin informar al pleno previamente.

Pese a las fallas y la lentitud del proceso, datos del CNE muestran avances significativos en cinco departamentos, donde ya se ha procesado más del 70% de las actas. Hasta este martes habían sido divulgados los votos de 15,353 actas, en las que Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal acumulaba 1,030,154 votos (el 40.24% del total), mientras que Nasry Asfura, del Partido Nacional, tenía 1,015,840 votos (39.68%). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La diferencia, según los registros del CNE casi a las 7:00 de la noche de este miércoles, eran de 14,314 votos, es decir, apenas un punto. Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre), por su parte, sumaba un poco más de 486 mil votos. Los datos muestran que no está resultando favorecida para ocupar la presidencia, sin embargo, ella dijo que se trata de una "trampa del bipartidismo". Incluso, varios de los simpatizantes de ese partido realizan una huelga de hambre alegando que se está cometiendo fraude. El CNE, por su parte, mostró que de las 15,353 actas divulgadas, 13,155 son correctas y 2,198 presentan inconsistencias, lo que significa que irán a escrutinio especial. Además, dijeron que con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) se divulgó casi el 60% de las actas y que ahora están procesando aquellas por contingencia 1 y 2 (que no lograron ser escaneadas, procesadas ni transmitidas).

Avance