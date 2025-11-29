Líderes del Partido Liberal muestran su apoyo a Rixi Moncada a horas de las elecciones generales

"No podemos permitir ante la amenaza de que retorne esa institucionalidad que retorne esa institución criminal llamada Partido Nacional, permitir que se desperdicie ningún voto, lo liberales que estamos aquí, nos consideramos liberales progresistas, aquellos que luchamos dentro de nuestro partido para que no llegará un exconvicto a dirigirlo, aquellos que luchamos para que también recordáramos que no podíamos los liberales unirnos a los cachurecos para permitir la reelección de Juan Orlando y por eso en el 2021, votamos por la causa justa Xiomara Castro para que fuera presidente", afirmó ante los medios Enrique Ortéz.

Tegucigalpa, Honduras.- Varios líderes del Partido Liberal de Honduras, entre ello s Enrique Ortéz Sequeira, José Cecilio "Chilo" Cruz y Nelson Licona, pidieron a la militancia liberal votar por Rixi Moncada.

"Hoy ante las mismas amenazas, tenemos que tener el mismo comportamiento honesto liberal que se lo pedimos a todo, no desperdiciemos el voto, después que el propio presidente Trump descalifica a uno que no es liberal, pero que va de candidato del partido, hoy es el momento de que digamos las verdades y que las digamos crudas y tomemos el planteamiento justo y adecuado", dijo.

Además, el dirigente liberal llamó a la ciudadanía a "no desperdiciar el voto".

"Solo quiero recordarles algo, estamos en guerra, hay que rescatar Honduras y todos nos acordamos del último grito de guerra que se dio donde triunfamos, sin lugar a dudas, 'la marcha de la esperanza avanza, no se detiene, hasta lograr la victoria, unidos, venceremos'", finalizó.

Por su parte, Nelson Licona, afirmó que "nuestra posición no es coyuntural, es doctrinaria, anunciamos nuestra decisión, la de, con convicción, apoyaremos la candidatura de Rixi Moncada, por considerarla la única que puede sacar el país adelante".