Escritor venezolano a militares hondureños: "O defienden la voluntad del pueblo o apoyan el fraude que Libre tiene montado"

Tegucigalpa, Honduras.- El escritor y político venezolano Alejandro Peña Esclusa envió un mensaje claro a las Fuerzas Armadas de Honduras, previo a las elecciones generales de este 30 de noviembre.
"Los militares hondureños tienen una enorme responsabilidad: O defienden la voluntad del pueblo o apoyan el fraude que Libre tiene montado", escribió Peña en su red social X.
Y agregó: "O cumplen con su deber constitucional o siguen el ejemplo del Cartel de los Soles".
Además, el político venezolano recordó que el pasado 15 de abril de 2025, publicó que la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre) no iba a reconocer su derrota.
"¿En qué se parecen la ecuatoriana Luisa González y la hondureña Rixi Moncada? Ambas pertenecen al Foro de Sao Pulo. Las dos son asesoradas por Rafael Correa. Ambas son aliadas de Nicolás Maduro. Ninguna reconocerá su derrota", afirmó en abril Peña Esclusa.
¿Quién es Alejandro Peña Esclusa?
Alejandro Peña Esclusa es un consultor político, escritor y analista venezolano, conocido por su fuerte oposición al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Es el fundador de la organización "Fuerza Solidaria" y se ha especializado en el estudio y la denuncia del Foro de São Paulo, una coalición de partidos de izquierda latinoamericanos, tema sobre el cual ha publicado varios libros. A través de sus escritos, análisis y apariciones en medios, Peña Esclusa se posiciona como una voz crítica que advierte sobre la expansión del socialismo en la región.
En 2010 fue detenido en Venezuela bajo acusaciones de terrorismo que su defensa y partidarios calificaron de persecución política.
Su nombre en Honduras sonó cuando, en junio de 2025, anunció que cedía los derechos de su libro titulado Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo a cualquier organización hondureña que quisiera imprimirlo.
"Cedo gratis los derechos de mi libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo a cualquier organización que desee imprimirlo en Honduras. Lo hago porque 'Mel' Zelaya quiere prohibir su lectura. Deduzco que el régimen hondureño se prepara para desconocer su derrota en las elecciones de noviembre e incendiar el país, como lo hizo Evo Morales en Bolivia", dice literalmente el mensaje de Alejandro Peña, en X.
Según una sinopsis elaborada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, Peña Esclusa "explica con detalle cuáles son y cómo funcionan estos mecanismos (de fraude), a través de un análisis que ningún investigador había realizado hasta ahora, porque revela la concatenación de los fraudes cometidos por la izquierda no en un país en particular, sino en toda la región".