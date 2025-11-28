Asesores y hackers de gobiernos de izquierda trajo candidata de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, acudió a un nutrido grupo de asesores extranjeros, entre los que resaltan seis brasileños, un argentino y una venezolana, señalados como comunistas radicales, para promover su campaña electoral. Los asesores han sido identificados como Halley Arrais Do Nascimento Santana, identificado como el líder del grupo; Virginia Torres, Hassan Zaki Ayoub Junior, Marcelo Falo, Igor Amorin, André Cabral Waxman, Jana Leite y Janohi Rosas, vinculados a la izquierda autoritaria con presencia en varios países en el continente americano. La presencia de algunos de ellos no es nueva en Honduras, especialmente Do Nascimento Santana, quien formó parte de la estrategia electoral con la que Xiomara Castro alcanzó la presidencia en 2021. Fuentes de EL HERALDO Plus informaron que el grupo de asesores está operando en la clandestinidad desde el edificio Palmira, en una zona hotelera exclusiva de Tegucigalpa, muy cerca del centro de acopio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La fuente informó que este grupo opera bajo el resguardo del secretario de Planificación y Estrategia de Honduras, Ricardo Salgado, y su mano derecha Miguel Cálix, director general de Información y Prensa. Pocas veces se muestran en público, salvo la venezolana Janohi Rosas, quien ha sido parte de la Juventud Comunista de Venezuela (JCV) y que supuestamente es quien ordena directamente a los empleados qué acciones tomar, ya que encabeza las reuniones y coordina los ataques en redes sociales desde la Secretaría de Planificación Estratégica.

Según las fuentes, Rosas también formó parte de la organización del Festival Mundial de la Juventud en la ciudad de Sochi (Rusia 2017), al que invitó a Zulmit Rivera, actual vicecanciller de Honduras; Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras; Warren Ochoa, ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); Ramón Espinoza y Carlos Leonel Mejía, entre un grupo selecto. Desde su llegada a Honduras, la venezolana ha utilizado diferentes nombres e incluso cambió sus redes sociales con el seudónimo de “vietnamita tamy” para tratar de pasar desapercibida.

Las constantes humillaciones a hondureños y empleados de la Secretaría de Planificación Estratégica han provocado un alto rechazo, siendo el mismo personal quien filtró sus fotografías, aduciendo que en la institución quien manda y ordena es Rosas.

El jefe

En tanto, Do Nascimento Santana, considerado como encargado del grupo, aparece como consultor electoral, que se dedica a atacar y defenestrar a sus rivales políticos y a hacer campañas malintencionadas. Ha participado en varias campañas electorales y se presenta como “máster en asesoría de imagen y consultoría política”, graduado en la Universidad Camilo José Cela de España. Precisamente en esa universidad fue donde se hizo amigo de Héctor Manuel Zelaya, hijo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Ambos comparten fotografías juntos en España, algunas en las que están acompañados del expresidente colombiano y exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, que se convirtió en el padrino de la graduación de ambos profesionales. Do Nascimento Santana suele presentarse como un experto electoral y ha asesorado a candidatos de corriente socialista en diferentes partes del mundo, aunque bajo sombras de irregularidad.

Según su currículum, asesoró al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, cuando peleó por la alcaldía de São Paulo en 2012 (saliendo victorioso), y a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a inicios de 2014, con quien presume mantener una estrecha relación que promueve en redes sociales. También asesoró al dominicano Danilo Medina en 2015 y 2016; nuevamente a Haddad cuando fue candidato a la alcaldía de San Pablo en 2016 (derrotado); y a Xiomara Castro, cuando fue candidata a la presidencia en Honduras para las elecciones de 2021. También fue uno de los cerebros de la campaña electoral de la precandidatura de Gustavo Petro en Colombia. En 2022, el brasileño trabajó también para el candidato Efraín Alegre en Paraguay, con quien al final terminó siendo familia, ya que la hija del político mantiene una relación con Do Nascimento Santana . También trabajó con el presidente de Uruguay, Orsi Yamandú, incluso presumió en redes sociales la acreditación como invitado especial al traspaso de mando el 1 de marzo de 2025. Do Nascimento Santana es hermano del militar brasileño Thierry Arrais, quien pasó de los cuarteles a ser asesor de la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, y asesor de campañas de la izquierda. Su pasado en la milicia lo mantiene en reserva, aunque diversas fotografías lo comprueban.

Paraguay

En Paraguay, la denuncia sobre la presencia de un grupo de 20 expertos en informática brasileños provocó un escándalo mediático: ingresaron 20 días antes de las elecciones generales sin dejar registro en Migración. Los brasileños, quienes fueron calificados en Paraguay como piratas informáticos, entraron para trabajar en labores de la campaña previo a las elecciones, supuestamente contratados por Miriam Irún, esposa del candidato liberal Efraín Alegre. Al igual que en Honduras, donde los asesores se encuentran refugiados en una zona exclusiva, en Paraguay se informó que los hackers brasileños que entraron de manera ilegal estuvieron viviendo en el edificio “Grupo Habitacional”, que posee diversos apartamentos. La presencia de los brasileños que entraron ilegalmente a Paraguay provocó la reacción de los rivales políticos, bajo el temor que el grupo prepara acciones de sabotaje al proceso. Una de las extranjeras ligada a este equipo contratado por el partido oficialista es Virginia Torres, quien en su perfil de Instagram muestra su vida en Honduras como asesora.

La brasileña incluso aparece en eventos de la candidata presidencial Rixi Moncada. Torres, en escasas ocasiones, subió publicaciones a su cuenta de Instagram de su paso por Honduras en diferentes años, por lo que sus nexos con las autoridades se arrastran desde la campaña presidencial de la actual presidenta Xiomara Castro de Zelaya. A la lista de los asesores de Libre se suma el exfuncionario argentino Marcelo Falo, conocido porque tiene casos judiciales en su país por actos de corrupción. Falo, que está en Honduras para asesorar a Xiomara y Rixi, tuvo el cargo de secretario general y de Información Pública del gobernador José Manuel de la Sota, y fue legislador provincial.

Protagonizó un sonado escándalo en 2010, durante la primera gobernación de Juan Schiaretti, al conocerse que había librado 107 cheques sin fondos por 3.2 millones de pesos y ese mismo año debió renunciar a su banca en la Legislatura por este motivo. La causa siguió avanzando y tuvo como querellante principal a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), porque se comprobó que Falo evadió el pago del impuesto a las ganancias por un monto total de 6.3 millones de pesos (1.5 millones de dólares). Al final, el 24 de mayo de 2020 fue condenado a dos años y 10 meses de prisión condicional por evasión tributaria simple, y tuvo que pagar una fianza de 90 mil dólares por el caso.

Falo, consultor político, participó en las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Yamandú Orsi en Uruguay, y ahora es una de las voces al oído de Moncada en su aspiración presidencial. En la toma de posesión del presidente de Uruguay compartió con el brasileño Halley Arrais, evidenciando que forman parte de un mismo grupo de asesores para la izquierda latinoamericana; en las fotografías se les observa celebrando el triunfo en las elecciones.

Trayectoria

André Cabral Waxman es otro de los asesores brasileños en Honduras, quien también utiliza otros nombres para pasar desapercibido. Waxman es hijastro de Duda Mendonça, publicista y experto en campañas políticas, una de las personas más importantes dentro de la investigación de las relaciones de Odebrecht con políticos reconocidos de Latinoamérica, fallecido en 2021.

Una relación importante es que Waxman es hijastro de Mendonça, que a su vez tuvo de jefe al fallecido exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que en ese tiempo tenía entre sus empleados al funcionario Marcelo Falo. Mendonça participó en una campaña para mejorar la imagen de los presidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde a finales de la década de los 90 e inicios del 2000 en Argentina. Tal vez el más importante de sus triunfos fue en 2002, cuando el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, buscó su ayuda. Mendonça asumió la campaña publicitaria que consiguió los seguidores necesarios para la victoria de Lula, luego de cuatro intentos fallidos. Otro de los asesores brasileños que intenta influir en la campaña electoral hondureña es Hassan Zaki Ayoub Junior, contratado desde Casa Presidencial como coordinador de redes. Es de hacer notar que Casa de Gobierno no publica información de sus contrataciones, por lo que no fue posible contrastar el dato.