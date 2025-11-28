Asesores y hackers de gobiernos de izquierda trajo candidata de Libre

En tanto, Do Nascimento Santana, considerado como encargado del grupo, aparece como consultor electoral,<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/factchecking/desinformacion-electoral-deepfakes-honduras-AO28400303" target="_blank"> que se dedica a atacar y defenestrar a sus rivales políticos y a hacer campañas malintencionadas</a>.Ha participado en varias campañas electorales y se presenta como “máster en asesoría de imagen y consultoría política”, graduado en la Universidad Camilo José Cela de España.Precisamente en esa universidad fue donde se hizo amigo de Héctor Manuel Zelaya, hijo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y del expresidente José Manuel Zelaya Rosales.Ambos comparten fotografías juntos en España, algunas en las que están acompañados del expresidente colombiano y exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, que se convirtió en el padrino de la graduación de ambos profesionales.Do Nascimento Santana suele presentarse como un experto electoral y ha asesorado a candidatos de corriente socialista en diferentes partes del mundo, aunque bajo sombras de irregularidad.