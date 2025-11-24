Libre inundó Facebook de propaganda en la campaña electoral

Sin embargo, los partidos no fueron los únicos actores que invirtieron recursos en la campaña electoral. Empresas, medios de comunicación y páginas independientes también destinaron fondos propios para fomentar la participación ciudadana, sumando un total de 846,213 lempiras, lo que representa aproximadamente el 9% del gasto total en propaganda digital.La inversión estuvo orientada no a promover candidatos específicos, sino a incentivar el voto y fortalecer la participación ciudadana.Entre las plataformas más activas destacan Vox Populi HN, que destinó 214,255 lempiras, y Migración USA Oficial, con 197,423 lempiras, ambas con alcance nacional.También participaron Cohep-Oficial (80,108 lempiras) y Nextcentralhn (66,551 lempiras), así como campañas de concienciación ciudadana como TU VOTO ES CAPAZ (48,415 lempiras), Asociación Visión Mundial Honduras (26,018 lempiras), Con Mis Hijos No Te Metas HN (22,306 lempiras) y Comunh (20,304 lempiras).Todas estas iniciativas buscaban motivar la participación electoral, reforzando la importancia de ejercer el derecho al voto sin estar directamente vinculadas a un partido político.El resto del gasto, equivalente al 5% de la inversión total, estuvo a cargo de partidos más pequeños, como la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad (Pinu).La DC destinó 195,218 lempiras, de los cuales la mayor parte fue invertida por Mario “Chano” Rivera, con 143,955 lempiras, para promocionar su candidatura presidencial y su presencia en la ciudad capital. Rivera declinó sus aspiraciones el domingo 23 de noviembre para sumarse a la campaña de Nasralla.Otras páginas y candidatos vinculados a la DC contribuyeron con montos más modestos: Karen Guandique 10 (21,786 lempiras), <i>El Periódico HN</i> (11,293 lempiras), Godolandia (7,957 lempiras), Ronald Peralta (3,131 lempiras), Darío M. Sánchez (2,702 lempiras), Godofredo Fajardo (2,446 lempiras) y Franklin Alonso Ávila Carrasco (1,948 lempiras).Por su parte, el Pinu ejecutó un gasto aún más limitado, apenas 84,359 lempiras, centrado en aspirantes a diputados y alcaldes locales, sin registros de pauta para su candidato presidencial.Entre las páginas que recibieron mayor inversión se encuentran <i>Esperanza Progresista-PINU-SD</i> (18,212 lempiras), Reinaldo Escobar (16,308 lempiras), Javier Reyes Borjas (12,261 lempiras), Josué Perdomo (8,827 lempiras), Lorena Villafranca (8,773 lempiras) y TecnológicaHN (5,821 lempiras).Otros candidatos con inversión menor incluyen a Cárlenton Dávila (3,998 lempiras), Josué Cañadas (2,949 lempiras), Ashanty (2,138 lempiras), Ana Castro (1,794 lempiras), Ever Miguel Velásquez (1,328 lempiras), Benedith (1,111 lempiras) y Marixa Julin (839 lempiras).La DC y el Pinu quedaron relegados a un tercer plano con campañas modestas y focalizadas.Empresas y páginas independientes han contribuido de forma significativa al impulso del voto, pero su acción no ha alterado la desigualdad financiera entre los partidos.En la contienda digital de 2025, la visibilidad en redes sociales no responde solo a ideas; es también un reflejo de quien dispone de mayor capacidad de inversión.