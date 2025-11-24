Libre inundó Facebook de propaganda en la campaña electoral

Tegucigalpa, Honduras.-En Honduras, abrir una red social de Meta en plena campaña electoral equivale a entrar en un flujo incesante de propaganda política. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads hoy son el escaparate donde, a cualquier hora del día, los ciudadanos se encuentran con las propuestas —y las promesas— de quienes buscan ganar las elecciones del próximo 30 de noviembre. La presencia avasalladora de anuncios no es coincidencia, ya que, los cinco partidos en contienda invirtieron más de 9.3 millones de lempiras en propaganda digital, una cifra que revela, hasta qué punto, el terreno electoral se trasladó del espacio público físico a las pantallas de los teléfonos. El análisis realizado por EL HERALDO Plus, basado en los registros de la Biblioteca de Anuncios de Meta, muestra que entre el 12 de septiembre y 17 de noviembre se divulgaron más 5,196 anuncios. La presión sobre los usuarios equivale a un gasto promedio diario de casi 104 mil lempiras en anuncios políticos. El cálculo simple indica que cada anuncio podría costar alrededor de 1,800 lempiras; sin embargo, la distribución real del presupuesto evidencia que algunos candidatos y páginas absorbieron la mayor parte de los fondos, mientras otros apenas tuvieron presencia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En la práctica, la propaganda política en Meta funciona como un escaparate desigual, donde quienes tienen más recursos logran más visibilidad y control sobre la conversación pública. El partido Libertad y Refundación (Libre) se posicionó como el principal inversionista en este ecosistema digital, según el análisis de este equipo periodístico. Con más de 5.6 millones de lempiras gastados —el 61% de toda la publicidad pagada en Meta por los cinco partidos—, la agrupación oficialista inundó el espacio digital con contenidos a favor de su proyecto político.

Una parte mayoritaria de ese presupuesto se orientó a fortalecer la figura de Rixi Moncada, candidata presidencial, cuya presencia en redes superó el millón y medio de lempiras. Muy cerca de ella aparece el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, quien busca la reelección y destinó prácticamente la misma cantidad, una inversión que combina fondos propios y recursos provenientes de la alcaldía que también rebasó el millón. En San Pedro Sula, la figura de Rodolfo Padilla Sunseri también destacó en la pauta de Libre, superando los 661,000 lempiras en anuncios. Su presencia digital es particularmente relevante debido a que su gestión como alcalde en 2006 estuvo marcada por señalamientos de irregularidades, un antecedente que pesa en el debate público. Además, el partido financió páginas dedicadas a moldear la percepción ciudadana —como ToditoLibre y La Rixineta— cuyo objetivo es atacar a la oposición y reforzar la imagen de Moncada. Estas páginas, junto con la publicidad a favor de Padilla Sunseri y otros candidatos como Carlos Eduardo Reina, forman parte de una estrategia digital agresiva que produjo más de 1,553 anuncios orientados a sostener la narrativa del partido de gobierno.

En contraste, el Partido Nacional operó con un presupuesto considerablemente menor, aunque no dejó de mostrar una estructura organizada para sostener su presencia en redes. Su inversión rondó los 1.3 millones de lempiras, equivalentes al 14% del gasto total, lo que colocó a los nacionalistas muy por debajo de la maquinaria digital de Libre. A pesar de su menor capacidad económica, el Partido Nacional buscó distribuir sus recursos entre figuras clave, especialmente en la contienda municipal del Distrito Central. Su mayor inversión se concentró en el aspirante a la alcaldía Juan Diego Zelaya, cuya pauta individual superó el medio millón de lempiras, una cifra que revela la importancia estratégica que el partido otorgó a la capital. Le sigue la promoción del candidato presidencial Nasry “Papi a la Orden” Asfura, con 159,524 lempiras, mientras que Junior Burbara destinó 118,047 lempiras para posicionarse en San Pedro Sula.

A esa inversión se sumaron los contenidos pagados del diputado Daniel Discua, con 73,049 lempiras, así como las páginas partidarias Frente Nacional de Noticias, con 38,991 lempiras, y Métrica Encuestas, con 35,348 lempiras, junto con la pauta individual de Kilvett Z. Bertrand, que ascendió a 30,042 lempiras. Aunque estas estructuras ofrecieron una presencia constante, su alcance no logró equiparar el volumen ni la intensidad de la estrategia desplegada por Libre. A la dinámica de esta competencia digital se sumó el Partido Liberal, cuya inversión fue aún más modesta. Su gasto en Meta apenas alcanzó los 983,653 lempiras, lo que representa aproximadamente el 11% del total utilizado en la campaña. Esta cifra coloca a los liberales a más de 300,000 lempiras por debajo del Partido Nacional y a más de medio millón de distancia respecto a Moncada. La presencia liberal en redes, aunque limitada, se articuló alrededor de figuras y páginas que buscaban reforzar la candidatura presidencial de Salvador Nasralla, quien fue promovido tanto a través de estructuras partidarias como de espacios digitales de apoyo ciudadano. Dentro del liberalismo, la página Apolíticos, dedicada a defender el pensamiento político de Salvador Nasralla, absorbió 315,034 lempiras, mientras que la candidatura de Eliseo Castro a la alcaldía del Distrito Central representó una inversión de 176,968 lempiras.

Además, El Vigilante 504, otra página afín a Nasralla, destinó 95,953 lempiras, mientras que la cuenta oficial del Partido Liberal para promocionar la candidatura presidencial destinó 67,665 lempiras, y la diputada Alia Kafati invirtió 64,495 lempiras para sostener su presencia digital. La comparación entre los tres partidos deja al descubierto una competencia profundamente desigual. Mientras Libre desplegó una estrategia dominante, capaz de marcar el ritmo y la narrativa de la campaña digital, el Partido Nacional se vio obligado a maximizar recursos más limitados y el Partido Liberal quedó relegado a un tercer plano con una inversión que, aunque estratégica, no logró contrarrestar la magnitud de sus adversarios.

Sin embargo, los partidos no fueron los únicos actores que invirtieron recursos en la campaña electoral. Empresas, medios de comunicación y páginas independientes también destinaron fondos propios para fomentar la participación ciudadana, sumando un total de 846,213 lempiras, lo que representa aproximadamente el 9% del gasto total en propaganda digital. La inversión estuvo orientada no a promover candidatos específicos, sino a incentivar el voto y fortalecer la participación ciudadana. Entre las plataformas más activas destacan Vox Populi HN, que destinó 214,255 lempiras, y Migración USA Oficial, con 197,423 lempiras, ambas con alcance nacional. También participaron Cohep-Oficial (80,108 lempiras) y Nextcentralhn (66,551 lempiras), así como campañas de concienciación ciudadana como TU VOTO ES CAPAZ (48,415 lempiras), Asociación Visión Mundial Honduras (26,018 lempiras), Con Mis Hijos No Te Metas HN (22,306 lempiras) y Comunh (20,304 lempiras). Todas estas iniciativas buscaban motivar la participación electoral, reforzando la importancia de ejercer el derecho al voto sin estar directamente vinculadas a un partido político. El resto del gasto, equivalente al 5% de la inversión total, estuvo a cargo de partidos más pequeños, como la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad (Pinu). La DC destinó 195,218 lempiras, de los cuales la mayor parte fue invertida por Mario “Chano” Rivera, con 143,955 lempiras, para promocionar su candidatura presidencial y su presencia en la ciudad capital. Rivera declinó sus aspiraciones el domingo 23 de noviembre para sumarse a la campaña de Nasralla. Otras páginas y candidatos vinculados a la DC contribuyeron con montos más modestos: Karen Guandique 10 (21,786 lempiras), El Periódico HN (11,293 lempiras), Godolandia (7,957 lempiras), Ronald Peralta (3,131 lempiras), Darío M. Sánchez (2,702 lempiras), Godofredo Fajardo (2,446 lempiras) y Franklin Alonso Ávila Carrasco (1,948 lempiras). Por su parte, el Pinu ejecutó un gasto aún más limitado, apenas 84,359 lempiras, centrado en aspirantes a diputados y alcaldes locales, sin registros de pauta para su candidato presidencial. Entre las páginas que recibieron mayor inversión se encuentran Esperanza Progresista-PINU-SD (18,212 lempiras), Reinaldo Escobar (16,308 lempiras), Javier Reyes Borjas (12,261 lempiras), Josué Perdomo (8,827 lempiras), Lorena Villafranca (8,773 lempiras) y TecnológicaHN (5,821 lempiras). Otros candidatos con inversión menor incluyen a Cárlenton Dávila (3,998 lempiras), Josué Cañadas (2,949 lempiras), Ashanty (2,138 lempiras), Ana Castro (1,794 lempiras), Ever Miguel Velásquez (1,328 lempiras), Benedith (1,111 lempiras) y Marixa Julin (839 lempiras). La DC y el Pinu quedaron relegados a un tercer plano con campañas modestas y focalizadas. Empresas y páginas independientes han contribuido de forma significativa al impulso del voto, pero su acción no ha alterado la desigualdad financiera entre los partidos. En la contienda digital de 2025, la visibilidad en redes sociales no responde solo a ideas; es también un reflejo de quien dispone de mayor capacidad de inversión.

Para el abogado Juan Carlos Aguilar, de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), el monto de los recursos movilizados llama la atención: “Se han usado todas las estructuras y plataformas estatales para financiar la política. Estamos hablando de más de 2,000 millones de lempiras en publicidad y cerca de 3,000 millones en bonos o subvenciones legislativas”. El experto de la RDD indicó que “muchos de esos recursos ni siquiera cumplen con los criterios legales para su entrega. Abrir una cuenta bancaria o registrarse en la Unidad de Política Limpia no garantiza que esos fondos serán realmente transparentados”. Aguilar advierte que detrás del aparente marco regulatorio hay vacíos preocupantes. Por ejemplo, la RDD ha denunciado ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) la existencia de más de 400 millones de lempiras en “subvenciones legislativas” sin respaldo probado. Además, en su reporte, la organización señala que 85 de los 1,283 candidatos electos en las primarias no presentaron informes financieros, lo que implica un incumplimiento directo de la rendición de cuentas exigida por la ley. Estas irregularidades, sostiene Aguilar, ponen en entredicho la eficacia de la Unidad de Política Limpia, a pesar de que este organismo recibió un presupuesto de 110,5 millones de lempiras para 2025 para fortalecer su labor de fiscalización

Silencio electoral