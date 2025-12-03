La tecnología, la gran falla que retrasa la divulgación de resultados de las generales

El domingo 30 de noviembre por la noche y lunes 1 de diciembre por la madrugada, Grupo ASD apenas logró transmitir el<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/departamentos-divulgacion-actas-elecciones-honduras-2025-EJ28478914" target="_blank"> 57.3% de las actas cargadas</a>, luego se cayó el sistema de divulgación, generando tensión en la población y los medios de comunicación, que seguía en tiempo real la actualización de los datos.Las fallas comenzaron desde que se habilitó la página para la divulgación de resultados preliminares, ya que funcionaba de forma intermitente alta la tarde del lunes 1 de noviembre.La divulgación se mantuvo estancada y dejó en suspenso a los principales competidores, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/partido-nacional-insiste-triunfo-asfura-pese-ventaja-nasralla-elecciones-honduras-2025-CG28484143" target="_blank">Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional</a>, quien hasta ese momento ganaba con el 39.92% de los votos y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-salvador-nasralla-afianzando-liderato-partido-liberal-GG28480457#google_vignette" target="_blank">Salvador Nasralla del Partido Liberal con el 39.89%.</a>