La tecnología, la gran falla que retrasa la divulgación de resultados de las generales

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que iba a contribuir para acelerar el proceso y garantizar la transparencia parece estar jugando en contra, pues los resultados de las elecciones generales avanzan de forma intermitente por algo básico: la tecnología. La empresa Grupo ASD S.A.S. de Colombia, que recibió alrededor de 446 millones de lempiras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la transmisión y divulgación de los resultados electorales preliminares, fue señalada por no poder dar respuesta por al menos 24 horas sobre las tendencias de las elecciones del domingo 30 de noviembre. Lo mismo pasó este 3 de diciembre, cuando se dejó de actualizar el sistema desde la 1:30 de la tarde. La empresa colombiana argumentó que realizaban mantenimiento, pero la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, rechazó que lo hicieran sin previo aviso y convocó al pleno para una reunión urgente.

La empresa Grupo ASD S.A.S ganó la licitación para implementar el sistema para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones generales, pero se comprometió a concretar la divulgación de resultados, así como la adquisición de impresoras y UPS. Según el CNE la empresa colombiana que brinda el servicio del TREP, lanzó una propuesta de 17.66 millones de dólares, es decir, 446 millones de lempiras, misma que fue aprobada la noche del viernes 29 de agosto por el pleno del CNE, a pocas horas de que se venciera el plazo establecido. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El rendimiento que la empresa ofreció era para procesar 112,000 actas en 1 hora y 17 minutos para resultados presidenciales y más de medio millón de actas en elecciones territoriales. Además, dijeron que podía soportar más de 200,000 consultas concurrentes por segundo sin degradar el servicio Expertos consultados por EL HERALDO Plus consideraron que la culpa no es de la empresa Grupo ASD, sino que las fallas se registraron en la conectividad, es decir, los que debieron brindar los servicios de internet satelital. Fue al consorcio Reytel-Ufinet al que se le adjudicó la licitación pública para proveer el servicio de conectividad satelital al CNE, al presentar la oferta económica más baja, valorada en más de 64.6 millones de lempiras sin incluir impuestos.

Incidencia

El domingo 30 de noviembre por la noche y lunes 1 de diciembre por la madrugada, Grupo ASD apenas logró transmitir el 57.3% de las actas cargadas, luego se cayó el sistema de divulgación, generando tensión en la población y los medios de comunicación, que seguía en tiempo real la actualización de los datos. Las fallas comenzaron desde que se habilitó la página para la divulgación de resultados preliminares, ya que funcionaba de forma intermitente alta la tarde del lunes 1 de noviembre. La divulgación se mantuvo estancada y dejó en suspenso a los principales competidores, Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, quien hasta ese momento ganaba con el 39.92% de los votos y Salvador Nasralla del Partido Liberal con el 39.89%.

Por su lado, Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre) que acumula el 19.16% de los resultados hasta ese momento, dijo que no aceptaba la derrota y que había que esperar hasta que se contabilizaran el total de actas. Los resultados, en ese entonces, mostraban datos bastante cerrados. Alrededor de las 2:10 de la tarde del martes 2 de diciembre se reanudó el sistema y se comenzaron a divulgar los datos de las actas que estaban retenidas, tras una reunión entre los consejeros del CNE y los ejecutivos de la empresa Grupo ASD. Para ese entonces, quien llevaba la ventaja era Salvador Nasralla, mientras Nasry Asfura quedaba en segundo lugar.

Cossette López, consejera del CNE, dijo que los demás consejeros estaban retrasando el proceso, aclarando que el sistema no se cayó, lo que falló fue la disponibilidad del internet, pero no se procesó nada a oscuras, por eso hubo una acumulación de 16,000 actas. La consejera agregó que "ya la auditoría nos dijo qué es lo que pasa, ya tenemos datos que efectivamente ingresaron, ya es suficiente, después vamos a seguir trabajando en que nos cumplan con el contrato y que nos cumplan con la página de internet para poder superar los retos".

Ataques

A pesar que la página de divulgación de resultados en tiempo real comenzó a funcionar, solo fue para que los periodistas vieran y transmitieran las tendencias en una sala de un hotel capitalino, donde está el equipo tecnológico del CNE y se habilitaron otras para los partidos políticos. Marlon Ochoa, consejero del CNE, salió al paso para declarar que él no sabía porque la página estaba caída, no había una conclusión certera y por eso solicitaron una informe a la empresa Grupo ASD, y a la empresa auditora. Calificó que lo sucedido es parte de las irregularidades que se presentaron en el proceso electoral, referente a la tecnología implementada. Al mismo tiempo estableció que no estaba de acuerdo en que se diera un acceso privilegiado a los medios de comunicación y a los partidos políticos, ya que esa acción se estaba planificando desde las 7:00 de la mañana del martes 2 de diciembre.

"Yo naturalmente me opuse, pienso que la página de divulgación debe activarse para toda la población, así está diseñado, aprobado en los lineamientos para la divulgación de resultados y en el pliego de condiciones como manda la Ley", señaló. En un comunicado, Grupo ASD reportó que sufrieron una afectación en la disponibilidad de su infraestructura tecnológica, derivando un inusual y elevado volumen de solicitudes registradas a partir de la divulgación de DINAES el 30 de noviembre de 2025, a las 10:30 de la noche. Agregó que tras habilitar el tráfico hacia el portal oficial se observó un comportamiento anómalo que superó ampliamente las estimaciones contempladas en las pruebas de carga realizadas previamente. Durante el monitoreo efectuado con las herramientas perimetrales de seguridad —incluido el sistema WAF del CNE— se identificó un flujo atípico de tráfico que generó condiciones similares a un ataque de denegación de servicio (DoS), afectando la estabilidad general de la plataforma. El incidente técnico ocasionó un encolamiento acumulado de paquetes que no pudieron ser procesados dentro de la ventana prevista hasta las 6:00 de la mañana, una vez restablecida la comunicación y la estabilidad del servicio, el sistema procedió a procesar los datos pendientes, lo cual explica que algunos paquetes fueran gestionados después de la hora originalmente programada, defendió la empresa.

Señalamientos

Aristides Mejía, miembro del comité de campaña del Partido Liberal, consideró que el TREP sí funcionó, porque el papel del sistema era dar una tendencia y se dio a las 10:00 de la noche del día de la elección.

Luego ya no tiene sentido, porque al siguiente día depende del flujo de la información que sale en la divulgación de datos y la gente lo puede ver en el teléfono y en cualquier dispositivo electrónico, "el problema fue que se detuvo la divulgación, por eso se debe hacer una investigación en ese sentido".

Jesús Mejía, quien es parte del Partido Nacional, consideró que las fallas en la divulgación de los resultados no es culpa de la empresa, porque el TREP cumplió con transmitir el 57% de los resultados el día de la elección. No obstante indicó que tenían que transmitir el 100% de las actas, pero no lo lograron por muchos factores, como que la cobertura de internet es limitada, muchos módem fallaron, es decir, errores técnicos y lo que el CNE mostró hasta que se cayó el sistema fue lo que recibió. El problema es que las fallas persisten. Este 3 de diciembre nuevamente se dejó de actualizar los resultados por fallas en el sistema del centro de cómputo del CNE. Cossette López manifestó su inconformidad porque la empresa realizaba labores de mantenimiento que "decidió realizar sin ningún tipo de notificación a los miembros del Pleno de Consejeros". Lo mismo escribió Hall en X, convocando de forma urgente al pleno a una reunión, pues el procesamiento de actas quedó estancado de forma momentánea en un 79.60% en el nivel presidencial. Los datos mostraban una ventaja de casi 16 votos entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura.

Mejía, quien es experto en sistemas, destacó que ahora lo que tiene que hacer el CNE es empezar a abrir maletas para realizar el escrutinio general e ir llenando ese vacío que no llegó, pero la gente debe tener paciencia. Lester Ramírez, analista en temas electorales, señaló que este tipo de problemas vuelven a demostrar lo vulnerable que es el sistema electoral, sobre todo en los procesos accidentados en la contratación pública. “En marzo fue el transporte, ahora es el sistema de tecnología y bueno, no sé si vamos a poder resolver esto alguna vez”, recalcó Ramírez.