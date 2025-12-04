Informe de ASOPODEHU revela violaciones a derechos humanos durante las elecciones

Tegucigalpa Honduras.- La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) mostró preocupación por la intimidación y abuso de autoridades que ejerció las Fuerzas Armadas y otros grupos contra periodistas y observadores electorales durante las elecciones generales de este 30 de noviembre. En conferencia de prensa, las autoridades de ASOPODEHU revelaron un informe preliminar sobre las violaciones a los derechos humanos durante la jornada electoral que se desarrolló el pasado domingo. En el informe, la organización establece que en materia de derechos humanos uno de los principales afectados fue el derecho a la libre expresión, libertad de prensa y el acceso a la información.

Esos derechos se vieron violentados por restricciones, discriminación, marginamiento, retención, actos de intimidación, inclusive agresiones físicas, campañas y ataques personalizados contra periodistas y observadores, por parte de los miembros de la seguridad estatal y del partido Libertad y Refundación (Libre), indicaron. Algunos de los hallazgos que registró la organización está la restricción en la acreditación a más de 60 periodistas a quienes no se les restituyó su derecho a pesar de las comunicaciones enviadas por JOPRODEH y ASOPODEHU. "Si es motivo de preocupación en materia de libertad de expresión y de prensa, la hostilidad conque ha sido atacada y sufrido actos de discriminación la prensa durante este proceso. Donde, además de la exclusión de más de 60 periodistas no acreditados de forma arbitraria, se desarrollaron de forma impune agresiones físicas y campañas voraces contra periodistas y no hubo una respuesta inmediata y efectiva contra estas", establece el informe. Denuncian que desde las Fuerzas Armadas se instruyeron a militares para tomar fotografías a observadores y periodistas, lo que constituye un acto de intimidación y abuso de autoridad, además del impedimento para acceder a los centros de votación. "Se evitó el ingreso de periodistas y de observadores nacionales e internacionales, incluso en algunos centros de votación los observadores internacionales decidieron retirarse por su propia seguridad la que sentían amenazada dada la presencia de grupos agresivos de simpatizantes del oficialismo", resalta el informe.