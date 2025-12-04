Cossette López pide a actores políticos "madurez" tras denuncia de alteración de votos

López aseguró que los votos se contabilizan según el orden en que llegan, por lo que pidió esperar a que cuenten por completo los votos, porque cada uno importa

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López, pidió a los actores políticos de Honduras, ante la denuncia de alteración de votos, que actúen con "madurez" ante la estrecha votación.

López, a través de su cuenta de X, era "predecible" que la elección sería estrecha y que los "márgenes serían cerrados".

"Hacemos un llamado respetuoso a todos los actores políticos a demostrar la madurez y la estatura que este momento exige", indicó.

"Así como los votos se contabilizan en el orden en que llegan desde cada región del país, así debemos esperar el conteo completo de todas las áreas. Cada voto, sin importar el departamento del que provenga, tiene la misma validez e importancia", señaló López.

"Toda la información divulgada en el sistema es plenamente verificable en físico, y cada partido político cuenta con sus copias firmadas por sus representantes en las JRV", afirmó.

Por lo tanto, pidió que solo "cuando el 100% de las actas sea contabilizado podrán emitirse declaraciones responsables y certeras".

Este jueves, después de que Nasry "Tito" Asfura remontara en los resultados electorales, el líder del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció un "cambio de datos" en el conteo de voto preliminar durante la madrugada, después de apagarse la pantalla.

Por lo que, el candidato presidencial instó a investigar a la ASD, la empresa responsable del portal donde se proyectan esos resultados preliminares.

