Eduardo Martell denuncia que el Partido Nacional moviliza "la mafia" dentro del CNE

Martell criticó que hasta ahora no haya un presidente electo tras las elecciones generales que se realizaron el pasado domingo 30 de noviembre.

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la tensión política por el escrutinio de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el abogado y militante del Partido Liberal , Eduardo Martell , acusó al Partido Nacional de mover la "mafia", dentro del organismo electoral para manipular los datos.

"A estas alturas ya debería haber presidente electo, pero están moviendo a lo interno del CNE toda la mafia, imagínense que dan un salto de 17,000 votos", manifestó el abogado, haciendo referencia a la remontada de Nasry Asfura, quien estuvo durante todo el miércoles en segundo lugar, siguiendo a Salvador Nasralla , y que la madrugada de este jueves reapareció en el podio.

No obstante, Martell señaló que a pesar de todo el Partido Liberal está optimista, confiando en que su candidato a la presidencia ganara.



"Nosotros ya tenemos las actas y las pruebas, y las vamos a demostrar", afirmó, dejando en claro su confianza en el proceso de escrutinio.

El dirigente insistió en que su alianza es con el pueblo hondureño y no con los políticos. "Si hubiésemos querido una alianza electoral, la hubiéramos hecho antes del proceso", comentó, en referencia a las alianzas tradicionales en los comicios.



En sus declaraciones, Martel afirmó que Salvador Nasralla, su candidato, "va a ganar, sin ninguna duda". Aseguró que las pruebas y las actas existentes respaldan esa afirmación, y que el resultado será irreversible.



El proceso de escrutinio ha sido tenso y marcado por acusaciones mutuas entre los diferentes actores políticos, pero Martel se mostró confiado en que la justicia y las pruebas favorecerán a su candidato.

"No estamos peleando contra políticos, estamos peleando contra delincuentes", concluyó Martell.