Juan Diego Zelaya confía en que gana "por un margen estrecho" la alcaldía del DC

Juan Diego Zelaya reconoció que esta ha sido una elección cerrada y adelanta que su triunfo se dará por un margen estrecho de apenas 5,400 votos, según sus actas

  • 04 de diciembre de 2025 a las 12:15
Además, cuestionó el lentísimo ritmo del escrutinio por el sistema de divulgación de datos de la empresa ASD.

 Foto: Elvis Mendoza, EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, reaccionó este jueves al avance del escrutinio municipal y afirmó que los resultados preliminares cambiarán con el ingreso de votos rurales, donde asegura mantener una ventaja.

“Si nosotros decimos que el caballo es bayo es porque tenemos los pelos en la mano”, expresó Zelaya, al asegurar que “la racha está activada en todo el país y con el ingreso de los votos rurales se ha evidenciado el cambio en los resultados”.

El aspirante nacionalista a la comuna capitalina insistió en que sus cifras internas le otorgan el triunfo. “En el 100 por ciento de las actas nosotros ganamos por un margen de 5,400 votos en nuestros datos con actas en mano”, afirmó Zelaya.

Zelaya llamó a la calma mientras avanza el proceso oficial. “Necesitamos esperar con paciencia, con serenidad y con madurez democrática que el CNE termine de contar las actas. Es una elección cerrada, lo sé, se gana por un margen estrecho, lo sé, y cuando eso sucede tenemos que esperar que se cuenten todas las actas, yo no tengo ningún problema en que se cuenten, puedo esperar”, sostuvo.

Además, cuestionó el lentísimo ritmo del escrutinio por el sistema de divulgación de datos de la empresa ASD. Esta situación “está generando suspicacias entre los hondureños”, lamentó al tiempo en que insistió que se debe mantener la calma.

