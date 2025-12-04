Juan Diego Zelaya confía en que gana "por un margen estrecho" la alcaldía del DC

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, reaccionó este jueves al avance del escrutinio municipal y afirmó que los resultados preliminares cambiarán con el ingreso de votos rurales, donde asegura mantener una ventaja.

“Si nosotros decimos que el caballo es bayo es porque tenemos los pelos en la mano”, expresó Zelaya, al asegurar que “la racha está activada en todo el país y con el ingreso de los votos rurales se ha evidenciado el cambio en los resultados”.

El aspirante nacionalista a la comuna capitalina insistió en que sus cifras internas le otorgan el triunfo. “En el 100 por ciento de las actas nosotros ganamos por un margen de 5,400 votos en nuestros datos con actas en mano”, afirmó Zelaya.