Zambrano tras remontada del PN: "Esta tendencia es difícil que cambie, Asfura es el presidente electo"

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la incertidumbre y los resultados preliminares del escrutinio de actas del Consejo Nacional Electoral (CNE), el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que solo era cuestión de paciencia para que su candidato se posicionara nuevamente como el que va ganando. "Lo dijimos desde ayer temprano que la población hondureña mantuviera la calma, igual nuestra dirigencia del Partido Nacional. Porque ayer aparecía en primer lugar en el Consejo Nacional Electoral el ingeniero Nasralla, pero era normal", manifestó Zambrano a través de un video compartido en redes sociales.

Según el dirigente nacionalista, los resultados preliminares del pasado miércoles -3 de diciembre- favorecían a Salvador Nasralla porque la mayor cantidad de actas ingresadas provenían de departamentos donde el Partido Liberal tiene mayor presencia, como Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Yoro y Colón. "Les dijimos que a medida que se terminaran esas actas, ingresaría la marea de votos azul de departamentos como Olancho, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira, La Paz y otros", agregó Zambrano. Asimismo, aseguró que cuando el escrutinio de las actas se concrete, la tendencia seguirá favoreciendo a Nasry Asfura. "El Partido Nacional tiene el 100% de las actas y esas actas verifican y dan de resultado una sola verdad, que Tito Asfura es el presidente que eligieron todos los hondureños", concluyó.