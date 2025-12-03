Mel convoca a la dirigencia de Libre para “analizar la injerencia de Donald Trump en las elecciones”

Tegucigalpa, Honduras.- Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, llamó a la Coordinación Nacional del Partido Libre, para hablar para “analizar la injerencia de Donald Trump en las elecciones" hondureñas. "En acuerdo con nuestra Candidata Presidencial, Rixi Moncada, de manera urgente, convocó a la Coordinación Nacional del Partido LIBRE, para este domingo 7 de diciembre, a las 12:00 meridiano, en la Sede Central en Tegucigalpa", escribió el expresidente en su cuenta de X.

Según dio a conocer, la convocatoria es para exponer, analizar y deliberar sobre los actos “injerencistas, deliberados y abiertamente hostiles del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en las elecciones generales de Honduras”. Zelaya denunció que “el presidente de la mayor potencia militar y económica del mundo busca torcer el mandato del pueblo hondureño, estigmatizando a nuestra candidata, amenazando al electorado y pretendiendo manipular el proceso democrático para beneficiar a los mismos grupos de poder que han saqueado y sometido a la nación por más de un siglo”. El expresidente de Honduras, asesor presidencial y esposo de la presidenta Xiomara Castro, sostuvo que “esta intromisión ha generado daños y perjuicios graves al pueblo hondureño, que exige una respuesta firme, segura y profundamente patriótica, a fin de definir las acciones políticas, legales y diplomáticas que el Partido LIBRE adoptará para defender la dignidad nacional, la democracia, el voto popular y la paz de la República”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.