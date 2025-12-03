Mel convoca a la dirigencia de Libre para “analizar la injerencia de Donald Trump en las elecciones”

Tegucigalpa, Honduras.- Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, llamó a la Coordinación Nacional del Partido Libre, para hablar para “analizar la injerencia de Donald Trump en las elecciones" hondureñas.
"En acuerdo con nuestra Candidata Presidencial, Rixi Moncada, de manera urgente, convocó a la Coordinación Nacional del Partido LIBRE, para este domingo 7 de diciembre, a las 12:00 meridiano, en la Sede Central en Tegucigalpa", escribió el expresidente en su cuenta de X.
Según dio a conocer, la convocatoria es para exponer, analizar y deliberar sobre los actos “injerencistas, deliberados y abiertamente hostiles del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en las elecciones generales de Honduras”.
Zelaya denunció que “el presidente de la mayor potencia militar y económica del mundo busca torcer el mandato del pueblo hondureño, estigmatizando a nuestra candidata, amenazando al electorado y pretendiendo manipular el proceso democrático para beneficiar a los mismos grupos de poder que han saqueado y sometido a la nación por más de un siglo”.
El expresidente de Honduras, asesor presidencial y esposo de la presidenta Xiomara Castro, sostuvo que “esta intromisión ha generado daños y perjuicios graves al pueblo hondureño, que exige una respuesta firme, segura y profundamente patriótica, a fin de definir las acciones políticas, legales y diplomáticas que el Partido LIBRE adoptará para defender la dignidad nacional, la democracia, el voto popular y la paz de la República”.
En dos ocasiones, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, mostró su respaldo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. En su segundo mensaje también anunció un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos. Hernández ya está en libertad desde el pasado 1 de diciembre.
“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”, posteó el presidente de los Estados Unidos.
Hasta el momento, los resultados posicionan en primer lugar al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla con 1,029,400 votos, mientras que Nasry Asfura del Partido Nacional acumula 1,014,987 votos. Rixi Moncada se ha mantenido en el tercer lugar con 486,186 votos.