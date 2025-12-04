Nasralla: "El pueblo no permitirá que se repita la curva de Batson"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este jueves en sus redes sociales una presunta alteración en el sistema de transmisión de resultados electorales, en medio de una votación cerrada entre los principales aspirantes.
Nasralla aseguró que a las 3:24 de la madrugada del 4 de diciembre "se apagó la pantalla y un algoritmo, similar al usado en 2013, cambió los datos".
Señaló que los "1,081,000 votos de SalvaPresidente se los pusieron a Asfura y los 1,073 votos de Asfura se los pusieron a SalvaPresidente".
El aspirante también cuestionó a la empresa colombiana ADS, encargada de la transmisión de resultados, a la que señaló de estar involucrada en los cambios.
Mencionó a Germán Martell, exgerente de EEH (Empresa Energía Honduras), y al candidato al Parlacen del Partido Nacional, Walter Castellanos, como supuestos socios de la compañía.
"El pueblo hondureño no permitirá que se repita la curva de Batson. Jueguen limpio", concluyó.
Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013 ) cambió los datos . Los 1,081,000 votos de @SalvaPresidente se los pusieron a Asfura y los 1,073,000 votos que tenía Asfura...— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 4, 2025
Tensión
Las elecciones realizadas el 30 de noviembre han estado marcadas por un estrecho margen entre los candidatos y por las fallas en el portal de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El primer corte, divulgado a las 10:37 p.m., colocó a Nasry Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 530,073 votos (40.6%), seguido de Nasralla con 506,316 (38.8%) y Rixi Moncada con 255,972 (19.6%).
Desde ese día, el portal del CNE presentó inactividad y el órgano electoral habilitó un acceso público temporal debido a fallas técnicas. El sistema de divulgación estuvo caído por casi 24 horas cuando el avance iba en 57.3%.
El 2 de diciembre, Nasralla superó momentáneamente a Asfura con 745,620 votos (39.87%), frente a 746,708 (39.93%) del candidato nacionalista, manteniéndose la disputa reñida hasta el 4 de diciembre.
Según la actualización de este jueves 4 de diciembre, con el 84.75% de actas escrutadas a las 10:42 a.m., Asfura retomó la ventaja con 1,087,252 votos, mientras Nasralla registra 1,077,397.