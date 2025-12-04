Nasralla: "El pueblo no permitirá que se repita la curva de Batson"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este jueves en sus redes sociales una presunta alteración en el sistema de transmisión de resultados electorales, en medio de una votación cerrada entre los principales aspirantes.

Nasralla aseguró que a las 3:24 de la madrugada del 4 de diciembre "se apagó la pantalla y un algoritmo, similar al usado en 2013, cambió los datos".

Señaló que los "1,081,000 votos de SalvaPresidente se los pusieron a Asfura y los 1,073 votos de Asfura se los pusieron a SalvaPresidente".

El aspirante también cuestionó a la empresa colombiana ADS, encargada de la transmisión de resultados, a la que señaló de estar involucrada en los cambios.

Mencionó a Germán Martell, exgerente de EEH (Empresa Energía Honduras), y al candidato al Parlacen del Partido Nacional, Walter Castellanos, como supuestos socios de la compañía.

"El pueblo hondureño no permitirá que se repita la curva de Batson. Jueguen limpio", concluyó.