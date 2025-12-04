Nasralla: "El pueblo no permitirá que se repita la curva de Batson"

El candidato liberal acusó a la empresa encargada de transmitir los resultados de modificar votos durante la madrugada del 4 de diciembre, en medio de una contienda reñida

    Salvador Nasralla denunció una presunta manipulación en la transmisión de resultados en medio de una contienda electoral cerrada.

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este jueves en sus redes sociales una presunta alteración en el sistema de transmisión de resultados electorales, en medio de una votación cerrada entre los principales aspirantes.

Nasralla aseguró que a las 3:24 de la madrugada del 4 de diciembre "se apagó la pantalla y un algoritmo, similar al usado en 2013, cambió los datos".

Señaló que los "1,081,000 votos de SalvaPresidente se los pusieron a Asfura y los 1,073 votos de Asfura se los pusieron a SalvaPresidente".

El aspirante también cuestionó a la empresa colombiana ADS, encargada de la transmisión de resultados, a la que señaló de estar involucrada en los cambios.

Mencionó a Germán Martell, exgerente de EEH (Empresa Energía Honduras), y al candidato al Parlacen del Partido Nacional, Walter Castellanos, como supuestos socios de la compañía.

"El pueblo hondureño no permitirá que se repita la curva de Batson. Jueguen limpio", concluyó.

Tensión

Las elecciones realizadas el 30 de noviembre han estado marcadas por un estrecho margen entre los candidatos y por las fallas en el portal de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El primer corte, divulgado a las 10:37 p.m., colocó a Nasry Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 530,073 votos (40.6%), seguido de Nasralla con 506,316 (38.8%) y Rixi Moncada con 255,972 (19.6%).

Desde ese día, el portal del CNE presentó inactividad y el órgano electoral habilitó un acceso público temporal debido a fallas técnicas. El sistema de divulgación estuvo caído por casi 24 horas cuando el avance iba en 57.3%.

El 2 de diciembre, Nasralla superó momentáneamente a Asfura con 745,620 votos (39.87%), frente a 746,708 (39.93%) del candidato nacionalista, manteniéndose la disputa reñida hasta el 4 de diciembre.

Según la actualización de este jueves 4 de diciembre, con el 84.75% de actas escrutadas a las 10:42 a.m., Asfura retomó la ventaja con 1,087,252 votos, mientras Nasralla registra 1,077,397.

