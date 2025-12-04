Nasralla tras remontada de Asfura: "Resultados no corresponden a la realidad"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, confió este jueves que con el ingreso de más actas de Atlántida, Yoro y Cortés, remontará nuvamente los resultados electorales luego que desde esta madrugada Nasry Asfura lo supera por casi ocho mil votos.

Este jueves Honduras amaneció con el candidato nacionalista a la Presidencia de la República liderando en el portal de divulgación de resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Nasralla criticó que la remontada de Asfura se diera precisamente en horas de la madrugada, cuando la gran mayoría de los hondureños dormían. El portal del CNE reveló a eso de la 1:17 de la madrugada que Asfura alcanzaba a Nasralla y desde entonces se ubicó arriba.