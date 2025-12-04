Nasralla tras remontada de Asfura: "Resultados no corresponden a la realidad"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, confió este jueves que con el ingreso de más actas de Atlántida, Yoro y Cortés, remontará nuvamente los resultados electorales luego que desde esta madrugada Nasry Asfura lo supera por casi ocho mil votos.
Este jueves Honduras amaneció con el candidato nacionalista a la Presidencia de la República liderando en el portal de divulgación de resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Nasralla criticó que la remontada de Asfura se diera precisamente en horas de la madrugada, cuando la gran mayoría de los hondureños dormían. El portal del CNE reveló a eso de la 1:17 de la madrugada que Asfura alcanzaba a Nasralla y desde entonces se ubicó arriba.
"Esta madrugada (como siempre cuando la gente duerme) David Matamoros del PN hizo ingresar las actas de Olancho, Lempira y Francisco Morazán dónde los resultados no corresponden a la realidad y están inflados igual que la muestra adjunta de Mario Hernández. Hoy de Día y a los ojos de todo el mundo ingresarán muchas actas de los departamentos de Atlántida, Yoro y Cortes y vamos a retomar la ventaja del Partido Liberal", escribió el candidato liberal al denunciar a la vez que su contrincante está ingresando actas infladas.
"Solicitamos tranquilidad, porque estamos tomando medidas, de lo que están haciendo y pretenden hacer y no lo lograrán", advirtió el presidenciable en su posteo en X/Twitter.
— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 4, 2025
Nasralla acompañó su posteo con dos imágenes de una denuncia ciudadana en la que se expone cómo el acta original de la Junta Receptora de Votos (JRV) 00371 refleja una cantidad de votos para cada candidato, pero el comprobante del envío de la misma acta muestra al candidato nacional con 700 votos, cuando inicialmente salía solo con 66, es decir 634 votos inflados.