Jorge Aldana denuncia irregularidades en actas y afirma que mantiene ventaja con el 91% del conteo

Aldana afirmó que, incluso durante las caídas del sistema, las encuestas de salida y los cortes preliminares del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) siempre lo ubicaron a la delantera. “Nosotros estábamos arriba, se caía el sistema y nosotros seguíamos arriba. Venía el sistema y nosotros seguíamos... hemos tenido las grandes simpatías de los capitalinos y eso se refleja en las encuestas de salida y en los resultados que ha mostrado el CNE hasta el momento”, sostuvo.

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino y candidato del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, aseguró este jueves 4 de diciembre que su candidatura se ha mantenido arriba durante toda la campaña y en cada fase del proceso electoral, pese a fallas del sistema y presuntas irregularidades en la transmisión de actas.

El candidato destacó que sus actas coinciden plenamente con las del CNE y con las de los demás partidos. “Siempre hemos estado ganando en campaña, estuvimos ganando el día de las elecciones y hemos ganado permanentemente en cada momento reflejado en la valoración preliminar”, dijo. Añadió que con “el 91% de las actas reflejadas en el CNE seguimos ganando la elección”.

Aldana también señaló que su equipo se mantiene vigilante del trabajo del órgano electoral. “Estamos vigilantes de cada voto, de cada acta y de cada acción del CNE para garantizar que el voto sea respetado en todo momento”, expresó antes de presentar dos denuncias puntuales.

Una de ellas, viralizada por la diputada liberal Iroshka Elvir, donde apunta a la supuesta intervención de la “mano peluda electoral, que muchas veces tiene pelos azules”, dijo, al denunciar un video donde se puede ver a una persona con doble papeleta municipal y donde vota por el candidato Juan Diego Zelaya del Partido Nacional.

El edil denunció además la existencia de siete actas que calificó como fraudulentas y que, según afirmó, contienen una cantidad imposible de votos. “En siete urnas de la capital metieron 5,495 votos, cuando cada urna tiene como máximo 350 votantes. En una de ellas sacaron 965 votos. No a la mano peluda, no vamos a permitir que regresen”, advirtió.

Aldana reiteró que su objetivo es que el proceso sea transparente y que la voluntad popular prevalezca. “Queremos que la victoria que está cantando el pueblo sea justa, sea legal y que cada voto sea respetado”, concluyó.