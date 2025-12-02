¿Cuántas personas votaron en las elecciones generales 2025?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Pasado el proceso de votación general se estima que más de tres millones de personas participaron el domingo anterior en la elección de las autoridades que gobernarán a Honduras en el periodo 2026-2030.El abstencionismo podría ser menor al 50%, debido a que el censo electoral tenía registrados 6.5 millones de hondureños habilitados para ejercer el sufragio en Honduras y en el extranjero.Fuentes de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/smartmatic-fallas-biometrico-elecciones-honduras-2025-OM28429654" target="_blank">empresa Smartmatic</a> informaron a EL HERALDO que, a pesar de los problemas de conectividad que causó retrasos en algunos centros de votación, los dispositivos electrónicos se emplearon en un poco más del 90% del proceso.Basado en ese registro se estima que se autenticaron más de 3 millones de votantes, por lo tanto, al no haberse podido autenticar el otro 10%, todavía se desconoce la cifra exacta del número de personas exacto.Por su parte, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cossette-lopez-fallas-portal-cne-problema-internet-elecciones-honduras-2025-CI28467234" target="_blank">Cossette López</a>, en declaraciones a la cadena internacional CNN, afirmó el lunes que alrededor de 3.7 millones de hondureños ejercieron el sufragio y que el 88% de los lectores biométricos funcionaron.