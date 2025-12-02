¿Cuántas personas votaron en las elecciones generales 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Pasado el proceso de votación general se estima que más de tres millones de personas participaron el domingo anterior en la elección de las autoridades que gobernarán a Honduras en el periodo 2026-2030. El abstencionismo podría ser menor al 50%, debido a que el censo electoral tenía registrados 6.5 millones de hondureños habilitados para ejercer el sufragio en Honduras y en el extranjero. Fuentes de la empresa Smartmatic informaron a EL HERALDO que, a pesar de los problemas de conectividad que causó retrasos en algunos centros de votación, los dispositivos electrónicos se emplearon en un poco más del 90% del proceso. Basado en ese registro se estima que se autenticaron más de 3 millones de votantes, por lo tanto, al no haberse podido autenticar el otro 10%, todavía se desconoce la cifra exacta del número de personas exacto. Por su parte, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, en declaraciones a la cadena internacional CNN, afirmó el lunes que alrededor de 3.7 millones de hondureños ejercieron el sufragio y que el 88% de los lectores biométricos funcionaron. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Augusto Aguilar, exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), resaltó que la participación ciudadana fue saludable y posiblemente superó a los procesos electorales anteriores.

Las cifras analizadas por la Unidad de Datos del EL HERALDO Plus indican que para las elecciones generales de 2021 participaron más de 3.5 millones de personas, con una carga electoral que superaba los 5.1 millones de personas. En los comicios de 2017, el entonces magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, convocó a más de 6.2 millones de votantes, pero en el proceso participaron unos 3.4 millones.

Lester Ramírez, analista y experto en temas electorales, comentó que la participación ciudadana en las elecciones de 2025 fue de alrededor del 65% de las personas registradas en el censo, unos cuatro puntos menos a las de 2021, cuando fue el 69% de las personas habilitadas. Para Ramírez estas no son malas noticias, ya que se mantiene por arriba del promedio en América Latina. Aguilar, por su parte, expresó que se deben esperar las estadísticas oficiales al cierre del proceso, pero que es importante diferenciar el abstencionismo de ausentismo. Explicó que en el censo aparecen todos los habilitados, pero hay una cantidad de gente que pudiendo votar lo hizo, entonces a eso se le denomina abstencionismo. También está otro grupo que se fue para Estados Unidos o para cualquier otra parte y siguen apareciendo en el censo y, aunque quisieran, no pudieron votar, entonces eso es ausentismo.

Oportunidades

Aguilar dijo que algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) se vieron abarrotadas, pero fue por las fallas del sistema biométrico debido a que no reconocía las huellas y el rostro de algunas personas, en especial de los adultos mayores. La carga electoral para cada JRV es de 300 electores, excepto en Estados Unidos que pusieron una carga de 1,200, pero ahí solo votan por el presidente, dijo el exmagistrado. Consideró que en Honduras la población sigue votando por el bipartidismo y otra vez quedó demostrado el domingo 30 de noviembre. Remarcó que el triunfo de Libre en 2021 fue una coyuntura, una circunstancia. “Vea usted cuánto fue el porcentaje que sacó Libre, muy poco, quiere decir que sigue predominando el bipartidismo, y eso no solo en Honduras, hay países como Inglaterra y Estados Unidos donde existe el bipartidismo y por eso en Honduras no es necesaria la segunda vuelta”, afirmó. Ramírez, por su parte, consideró que se pueden hacer dos lecturas de los resultados: primero, que esto fue un voto de castigo contundente en contra del Partido Libertad y Refundación (Libre), que representa que 8 de cada 10 hondureños votaron en contra de la oferta de continuismo del partido oficialista.