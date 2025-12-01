¿Por qué perdió de forma catastrófica Libre las elecciones? 20 claves que explican su derrota

Tegucigalpa, Honduras.-El izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), que llegó al poder con la ilusión de los hondureños, ha sufrido una pérdida histórica en las elecciones del 30 de noviembre, pero esa derrota tiene varios rostros que explican ahora una humillante pérdida. Un repaso a las causas y a los factores pudiera acercar un poco a entender razonablemente la caída que tuvo un partido que en el poder ha usado todas las instituciones y a sus actores principales y los recursos que le da la administración del Estado para seguir en el poder. Echemos un repaso a algunas y no todas las causas por las que ahora Libre pasará a la llanura, pero esta vez con más dolor porque tendrá un menor poder y la experiencia de la ciudadanía de lo que significa un partido de izquierda en el poder. 1. Una candidata impopular: Rixi Moncada fue una candidata impuesta y desde el principio nunca gozó de la simpatía de la dirigencia ni tampoco de sus allegados en el interior del país. El nombre de Rixi Moncada no estaba en el radar de muchos dirigentes de Libre para la candidatura, pero fue el expresidente Manuel Zelaya Rosales el principal impulsor. Mauricio Ramos, que al principio de la gestión de Libre fue secretario de Infraestructura y Transporte (SIT) sonó al principio como un precandidato y parecía un aspirante con buena imagen que llegó como funcionario a limpiar la podredumbre de la Secretaría a cargo, pero tuvo discrepancias políticas que lo obligaron a automarginarse. Zelaya logró persuadir a la cúpula confiando en que era su delfina y que la había preparado para gobernar, pero hay versiones que su propio hermano la rechazó. Carlos Zelaya, Carlón, nunca confió en Rixi al extremo que en las primarias de marzo él logró imponer a casi todos los candidatos a diputados. Se suele decir que Carlón habría dicho: Si esa mujer gana nos va a arruinar a todos, así que si gobierna, el poder lo tendremos nosotros en el Congreso Nacional. Pero Rixi no solo tuvo discrepancias fuertes a lo interno, sino que su temple duro, su rostro seco, la ausencia de una sonrisa sincera y cuando lo hacía lo era más por sarcasmo no generaba esa conexión con el pueblo. Incluso su discurso radical y extremo acuñando frases contra la empresa privada no le abonaba en nada. En la campaña logró mantener distancia contra la dirigencia departamental y siempre trataba con desdén a los activistas.

2. La verticalidad del poder: Libre como partido de izquierda no permite la democracia a lo interno, pregona los principios democráticos, la pluralidad y la tolerancia, pero hacia afuera. Un liderazgo vertical luce a imposición y eso genera fisuras y molestias, y a la larga nadie está contento. No hay duda de que el expresidente Manuel Zelaya Rosales sigue siendo la figura paternal en Libre, pero poco a poco algunas decisiones que ha tomado no son del agrado de todos y eso termina cobrando factura. Igual, con la designación de Moncada, ella asumió un rol que marginó a otros dirigentes que miraban con recelo a una candidata omnímoda, con sed de acumular más poder y rodearse con sus más cercanos colaboradores en detrimento de otros líderes. 3. La instrumentalización del poder: Uno de los puntos torales que jugó en contra de Libre es el de haber instrumentalizado el poder para beneficio de unos pocos. Eso no le gusta al hondureño y quedó demostrado con los ocho años del presidente Juan Orlando Hernández, que a su estilo hizo lo mismo, pero que la ciudadanía rechazó. Libre no aprendió y más bien se dedicó a abarcar y tener mayor control del Estado y sus instituciones y usarlas no solo para buscar cómo seguir en el poder, sino para que algunos pocos lo usufructuaran. Usar el Ministerio Público contra los opositores y hacerse de la vista gorda contra los allegados al poder, abusar desde el Congreso Nacional para aplastar de forma abusiva y autoritaria, desatar toda una estrategia mediática y de redes sociales contra la oposición y medios de comunicación, fueron elementos que ayudaron a entender que Libre era más de lo mismo.

4. El familión: Sin duda, esto le hizo mucho daño al gobierno y a la imagen de Libre. Una sola palabra graficaba el uso y abuso del poder y de los presupuestos públicos. Está la imagen clara cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en una conferencia de prensa ilustró como la familia Zelaya Castro concentraba el poder. Surge “el familión” como frase de rechazo a ese abuso. Sin embargo, “el familión” no fue un sentimiento de animadversión solo hacia la familia Zelaya Castro, luego se extendió a la propia candidata presidencial, Rixi Moncada, y a otros dirigentes de Libre y diputados como Gilberto Ríos, que tiene su propio “familión” y Jari Dixon. A la gente no le gustaron dos cosas: una el abuso del uso del presupuesto público para beneficio de la familia, y lo otro es que Libre salió a defenderlos y consideró como un derecho que los familiares tenían al llegar al poder. La existencia de “microfamiliones” en el aparato gubernamental causo malestar.

5. Los escándalos de corrupción: Uno de los temas que Libre abanderó fue la lucha contra la corrupción en gobiernos pasados, por eso se creía que iban a manejar los recursos públicos con transparencia y decencia. Pero no fue así. Desde un principio aparecieron que algunos funcionarios exigían coimas por pagar prestaciones o por cobrarse deudas, pero eso no pasó a más y solamente se rotaron a los funcionarios señalados (el caso de Carlos Montoya, que pasó de la gerencia de Hondutel a embajador en Nicaragua). Luego aparecieron escándalos mayores como la corrupción de plazas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero no se hizo nada tampoco. Más tarde, el país fue sacudido por el escándalo en Sedesol con el desvío de millones de lempiras ordeñados por diputados para uso particular. La fiscalía no hizo nada tampoco, pero lo peor fue que la cúpula de Libre siempre dejó en planillas a una de las principales protagonistas de este saqueo. El único sacrificado fue el ministro de Sedesol José Carlos Cardona, pero no ha habido ninguna acción del fiscal Johel Zelaya, quien ha demostrado hacerse el no vidente cuando los escándalos tocan a dirigentes de Libre.

6. El video de Carlón: Sin duda sacudió al país al ver como el diputado Carlos Zelaya, Carlón, hermano del expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya, cuñado de la presidenta y secretario del Congreso Nacional aparecía en un video conversando con conocidos narcotraficantes quienes prometieron millones de lempiras para la campaña de Libre cuando doña Xiomara Castro fue candidata presidencial en 2013. Carlos Zelaya fue conocido por la frase “La mitad para el Comandante”, al decirles a los narcos que una parte del dinero iba a ir para la campaña política de Colón, Santa Bárbara y Olancho y la mitad para el comandante en referencia al expresidente Zelaya que recibió ese mote del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La publicidad del video obligó a “Carlón” a retirarse del Congreso Nacional, pero nuevamente la Fiscalía no hizo ni ha hecho nada. Carlón sigue en Olancho y en esta campaña electoral tuvo un rol importante y clave no solo en su departamento, sino que en todo el país. Su hijo Manuel Zelaya, quien en su momento era el secretario de Defensa, tuvo que renunciar del cargo, obligado por las circunstancias. El video lo hizo público la ONG Insight Crime el 3 de septiembre de 2024. El video muestra una reunión realizada en noviembre de 2013 en una lujosa vivienda en San Pedro Sula. Los narcos confesos Devis y Javier Rivera, líderes de "Los Cachiros", y otros narcos le ofrecen dinero a Carlón.

7. Los abusos y actitud dictatorial de Redondo: Si alguien no aprendió la lección en periodos anteriores, ese se llama Luis Redondo. Este diputado sufrió en el gobierno anterior la represión en la cámara legislativa de Mauricio Oliva, pero él salió aumentado y corregido. Nunca en la historia el Congreso Nacional había sido dirigido por un hombre sectario, dogmático, abusivo y dictatorial, nunca. Redondo ha sido quizá el peor presidente del Poder Legislativo, un hombre que incluso llego a la titularidad del Congreso de forma cuestionable sin la mayoría de diputados, y perdió toda legalidad al grado que ni siquiera fue él quien le tomó la promesa de ley a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022. Pero Redondo, un ingeniero en sistemas y aficionado del fútbol, ha usado la presidencia para actuar contra la oposición de una forma atroz, despiadada y humillante. Ha repartido los presupuestos o subvenciones para los diputados afines a Libre y ha castigado sin pagar salarios a los diputados de la oposición. Redondo ha usado el poder para intentar aplastar a los opositores y ha atacado de forma deleznable a los medios de comunicación que le han señalado sus irregularidades. No en vano cuando el domingo 30 de noviembre fue a votar en San Pedro Sula la muchedumbre lo abucheó y aunque andaba rodeado de su numerosa seguridad, una señora de la tercera edad lo enfrentó y ante la imposibilidad de tenerlo frente a frente, se abrió paso y tuvo que darle una cachetada a un guardaespaldas como muestra de su indignación.

8. Las lecciones de las elecciones primarias de marzo: Los hondureños dieron una lección de civismo y de amor a la democracia y a la participación ciudadana el 9 de marzo de este año cuando a pesar del denunciado boicot que tuvo como protagonista a los militares se resistió y espero horas y horas para acudir a las urnas, ante la decisión de esconder el material electoral de forma premeditada. Esa actitud de los hondureños, especialmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, fue en realidad un aprendizaje para defender el derecho al voto de cualquier estrategia que buscara intimidar a los votantes. Fue esa experiencia que permitió un aprendizaje y generó un sistema de alerta para las elecciones generales. La narrativa de que alguien estaba fraguando para impedir que los hondureños votaran se impuso y contribuyó a que cada uno de los ciudadanos estuviera alerta y acudiera a votar. 9. El abuso y ataques de Roosevelt y su comportamiento de activista: La historia registrará una mancha indeleble que afectará la imagen de la institución por siempre y esa mancha ha sido la gestión del general Roosevelt Leonel Hernández, quien pasó a convertirse de un militar a un activista del partido Libre. Si las Fuerzas Armadas gozaban del aprecio y consideración de la sociedad, con el liderazgo de este militar todo se vino abajo. Desde sus discursos políticos, algo que lo tiene prohibido por mandato constitucional, su conducta en las elecciones primarias, los ataques, amenazas sistemáticas contra consejeros del Consejo Nacional de las Elecciones (CNE) han mostrado a un militar alejado de la democracia y alejado de las leyes del país. A eso se suma, la campaña de odio y ataque e intimidaciones contra los medios de comunicación y periodistas. Nadie como este militar, incluso logró dividir a una entidad que siempre se ha mostrado granítica. 10. La arrogancia de sus dirigentes: El poder emborracha y esto parece ser lo que ocurrió en Libre. Los dirigentes de Libre que ocuparon altos puestos en el gobierno se volvieron arrogantes y dictatoriales y se dedicaron para complacer sus caprichos. Viajes al exterior disfrazados de gestiones de trabajo, cobro de viáticos y aumentos ofensivos a sus salarios son solo algunos de los ejemplos abusivos de estos funcionarios que mientras ellos vivían y disfrutaban, los activistas han estado en las penurias y de las sobras, reclamando oportunidades. Para algunos, ese comportamiento de los altos burócratas los enfermó de poder y los alejó cada vez más de las bases, de las barriadas de donde algunos provenían, pero que ahora se compraron mansiones con piscinas, de complejos privados. 11. Los cuestionamientos a la sociedad civil: Desde un principio vio a las organizaciones de la sociedad civil como sus enemigos y adversarios, aún y cuando estuvo en la oposición fueron sus principales aliadas con las denuncias de corrupción y abusos del gobierno de Juan Orlando Hernández. El irse de frente contra organizaciones de la sociedad, descalificarlas y vincularlas al gobierno pasado no solo fue un error histórico, sino que una manifiesta actitud sistemática que pronto se revirtió. Libre no supo entender el rol de la sociedad civil y las atacaba permanentemente, lo cual no era de la simpatía total de la ciudadanía porque cuando hacía denuncias mostraban evidencias y Libre creyó que jugaba a favor de la oposición sin darse cuenta de que ellos cuando estaban en la llanura se aprovechaban de eso. Nunca distinguió el rol de una sociedad civil en una democracia. 12. Los ataques a los líderes de las iglesias: La dirigencia de Libre y en esto hay que precisar la mayoría de funcionarios desató su furia y una campaña sistemática contra líderes de las iglesias católicas y evangélicas que en sus homilías o prédicas denunciaban los abusos, pero todo se agudizó cuando en un hecho histórico, jamás visto en el país, el liderazgo de las iglesias católicas y evangélicas programan una caminata por la paz y la democracia lo que fue visto por el gobierno y el partido Libre como un choque contra ellos. Desataron una feroz campaña contra sus líderes y hasta los amenazaron de muerte. Se buscó boicotear ese evento, pero más bien contribuyó a generar un ambiente de amor a la Patria. La caminata prevista para hacerse en dos ciudades, se hizo en más de 15 con particiones de cientos de miles de hondureños. Se estima que más de dos millones de personas caminaron el 16 de agosto de este año.

13. Johel Zelaya, como instrumento abusivo del poder: Si algo incomoda a los hondureños es que el más fuerte abuse del más débil y eso parece estar ocurriendo con Libre, que ha instrumentalizado el Ministerio Público para perseguir a los opositores, incluso en temas tan inverosímiles. Johel Zelaya no se mide y actúa, según diversos sectores, como un activista más del partido de gobierno. Así ha desatado una persecución contra miembros del Consejo Nacional de Elecciones que no se acomodan al oficialismo y lo mismo ha pasado contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Estos últimos hechos han sido denunciados en la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en comités del Congreso de Estados Unidos. Zelaya se ha hecho de la vista gorda en aquellas denuncias que afectan o tiene que ver con miembros del partido Libre. Hay denuncias documentadas, por ejemplo, contra Luis Redondo o diputados de Libre que han amenazado a los opositores. No ha hecho nada o ha hecho muy poco contra aquellos funcionarios salpicados por escándalos de corrupción. En fin, Johel Zelaya ha servido de herramienta del oficialismo contra la oposición. 14. Los vínculos con gobiernos de Izquierda, como Nicolás Maduro: No es nada oculto de la simpatía del oficialismo con gobiernos autócratas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La propia candidata de Libre, Rixi Moncada, declaraba en programas de televisión su admiración y veneración a líderes como Fidel Castro o gobiernos como el de Nicolás Maduro. Es célebre la participación de Lucky Medina, actual funcionario y un coordinador importante de la campaña de Libre, en un programa audiovisual que declaró su amor y veneración por Cuba, y dijo que a él le gustaría que los hondureños vivieran como viven los ciudadanos de esa isla. Los hondureños no son amantes de gobiernos de izquierda ni mucho menos de autócratas que abusan del poder, cohíben las libertades y en eso la dirigencia de Libre perdió su mirada. Sin duda que esta cercanía también activó a otros gobiernos, especialmente a la administración de Donald Trump que vio como desde Honduras se alentaban las relaciones con regímenes que no son del agrado de la potencia americana y que más bien son vistas como sus enemigas, el caso de Rusia, China, Venezuela y Cuba. 15. El discurso de odio y ataques a la empresa privada: La presidenciable Rixi Moncada basó toda su campaña destilando odio y veneno contra la empresa privada y permanentemente en las plazas públicas gritaba contra lo que ella ha afirmado es la oligarquía formada por 10 familias y 25 grupos económicos. Esos ataques de forma sistemática y continua sin duda que incomodó al sector privado, que también respondía por medio de las voces del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Por los datos observados de las elecciones, ese discurso no “pegó” en la ciudadanía porque la empresa privada es el principal motor y generador de empleo en el país. Se sabe que el sector privado genera 1.8 millones de empleos en Honduras, es decir, el 85% de los asalariados y si bien es cierto que el desempleo es asfixiante, era suicida irse frontalmente contra la empresa privada en general. Seguramente el discurso sí conectó, pero con la base de Libre, no con la generalidad de los votantes. 16. El anuncio de eliminar la extradición: Cuando la embajadora Laura Dogu cuestionó abiertamente un encuentro entre el ministro de Defensa, Manuel Zelaya, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, con el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir Padrino, el gobierno de Honduras y la candidata de Libre desataron su enojo y malestar contra la diplomática. Dogu había expresa su sorpresa que ambos personajes hondureños se reunieran con una persona que para Estados Unidos es un capo de la droga. El gobierno respondió con el anuncio de suspender y eliminar el tratado de extradición de narcos, una medida que la mayoría de los hondureños ha bien visto, considerando que la justicia hondureña más bien ha protegido a los narcotraficantes y sus relaciones con los políticos y autoridades. Esa decisión del gobierno causó asombro y repudio en la sociedad y se miró como una medida para proteger a allegados del gobierno.

17. Los permanentes ataques a EE. UU. y la respuesta: La candidata del partido Libre, sus dirigentes como Luis Redondo y otros altos funcionarios del gobierno desarrollaron un esquema de ataques permanentes contra Estados Unidos, sin embargo, eso no pareció ayudarles ni traducirse en votos, en parte es entendible porque no hay hondureño que tenga un amigo o pariente en ese país, por lo tanto, los vínculos pasan mucho más allá que un tema político. La economía de Honduras se basa en remesas, al año entran al país más de 10 mil millones de dólares, eso es mucho más de lo que nosotros exportamos. Así que ir de forma hiriente, intensa y fuerte contra EE. UU. se sintió por muchos hondureños como un desafío que ponía en mayor riesgo a los catrachos y que con un gobierno de Rixi, en lugar de acercar, afectaba. No en vano, el mensaje de Donald Trump tres días ante de las elecciones advirtiendo que con Moncada Honduras se vería afectada se convirtió en un mensaje que fue como un golpe al hígado.