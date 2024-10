¿Cuáles son los abusos que Luis Redondo ha cometido en el Congreso Nacional?

Desde mandar a sancionar la adhesión de Honduras a un banco internacional con la mayoría de diputados en contra hasta decidir si una moción procede o no, son las atribuciones que Redondo se ha adjudicado ilegalmente en el Congreso.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló declarando la constitucionalidad total del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que “los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el período para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.

Sin embargo, de acuerdo con juristas y estudios del derecho constitucional, en el Ministerio Público no se cumple este apartado porque la titularidad era ejercida por el fiscal adjunto, Daniel Sibrián.

Al no haber consensos en ese momento para nombrar fiscales, Redondo atribuyó que “la Comisión Permanente de este Congreso Nacional, en uso de las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución de la República, debe resolver y elegir a las autoridades interinas del Ministerio Público”.

Sin embargo, el analista Keneth Madrid explicó que “el artículo 205 de la Constitución le dice que él debe someter la renuncia a discusión de la cámara legislativa, de los diputados, y no es potestad del presidente del Congreso decidir si la somete o no”.

Aseguró Redondo en un escrito que “ la renuncia del ingeniero Salvador Nasralla no es violatoria de la Constitución, porque la Constitución permite que él pueda renunciar y, además, él nunca ha sido designado como presidente en funciones por parte de la presidenta Xiomara Castro, por lo que tiene la vía libre para renunciar”.

Tras un análisis jurídico hecho por sus asesores, determinó no darle trámite a la renuncia del entonces designado presidencial, Salvador Nasralla.

Este 2024, la bancada opositora del Partido Nacional ha intentado presentar una moción para interpelar a Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, por un discurso político en el que instó a cumplir con la agenda del oficialismo: aprobar la Ley de Justicia Tributaria.

No obstante, Redondo no ha concedido la palabra al PN para que presente la moción, pero él, por sí solo, en un escrito manifestó que “se encuentra jurídicamente al margen de la Constitución, puesto que no se encuentra comprendido en los artículos 205, numeral 22 y 251 de la Constitución de la República, que establecen la facultad del Congreso Nacional para realizar una interpelación”.

El parlamentario aseguró que se trata de una estrategia clara para “desestabilizar el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.

Para los analistas, Redondo nuevamente está usurpando lo que los 128 diputados en conjunto deben decidir.

A través de su cuenta de X/Twitter, Tomás Zambrano, jefe de bancada del PN, alegó que Redondo es “un usurpador de la Presidencia en el CN” por incumplir su palabra con la moción presentada.

“Confiamos en que era un caballero y cumpliría su palabra empeñada frente a varios testigos para poder leer la moción exhortativa al diputado Jorge Zelaya en nombre de la bancada del PN para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto”, reprochó.