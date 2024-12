Xiomara Castro advierte destitución a funcionarios que cobren por servicios de salud

A través de su cuenta de X, la mandataria resaltó que su administración se comprometió en no cobrarle a los ciudadanos que requieran de atención médica de parte de los centros asistenciales estatales.

5

La directora del centro hospitalario, Glenda Gutiérrez, explicó que los pagos que entraron en vigencia el pasado 23 de diciembre son una colaboración por parte de los pobladores para mejorar los servicios.

6

“Esa es una colaboración o una aportación que la población hace al hospital, para nosotros retribuirlo en una mejor calidad de atención y no tengamos que cancelar ciertos servicios porque no contamos como resolver ciertas situaciones”, declaró en conferencia de prensa.

7

Los servicios por los cuales las personas tendrán que pagar son el área de ortopedia, radiología, odontología y el bloque médico-quirúrgico.

8

Asimismo, se tendrá que pagar 20 lempiras por consulta general, 30 si es consulta con un médico especialista, 300 lempiras por un parto y 1,500 en el caso de las césareas.

9

Por otro lado, Gutiérrez aclaró que no le negarán el servicio médico a las personas que no tengan los recursos para poder pagar.

10

Para ello, detalló que el hospital cuenta con un departamento de servicio social.

11

“Si 300 lempiras no puede pagar por un parto normal, entonces ahí estará la trabajadora social para hacer una evaluación; y aún así, si la persona no puede pagar, pues no lo va hacer y siempre se le va a dar el servicio”, ejemplificó.