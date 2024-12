Directora del Leonardo Martínez: “Es una colaboración que la población hace”

Gutiérrez dijo que la decisión de cobrar por algunos de los servicios no es una privatización del sistema de salud , sino se trata de una “colaboración” que la población esta haciendo.

“Si 300 lempiras no puede pagar por un parto normal, entonces ahí estará la trabajadora social para hacer una evaluación, y aún así se la persona no puede pagar, pues no lo va hacer y siempre se le va a dar el servicio”, expresó.

Además, se implementará el departamento de servicio social para la población que no pueda pagar los precios establecidos, afirmó.

“Esa es una colaboración o una aportación que la población hace al hospital, para nosotros retribuirlo en una mejor calidad de atención y no tengamos que cancelar ciertos servicios porque no contamos como resolver ciertas situaciones”, dijo en conferencia de prensa.

La noticia del cobro por los servicios hospitalarios no es bien visto por la población quienes se quejan que no es justo que se cobre y que no se dé un buen servicio.

“En los hospitales no hay medicamento, por lo que muchas veces tenemos que comprarlos afuera, y todavía empiezan a cobrar, creo que no es justo. Aquí vienen personas solo con el dinero del bus y no tienen para pagar”, dijo una de las pacientes a un medio de comunicación radial.

La diputada Yohana Bermúdez condenó la decisión de las autoridades hospitalarias.