Fichajes: Olimpia contrata portero y Motagua busca "dos pesos pesados"

Ante sus pocos minutos en el Deportivo Pereira de Colombia, Rubilio Castillo se refirió a su futuro: "Yo me siento bien, me siento tranquilo aquí. Me quiero quedar en el Deportivo Pereira, haría todo lo posible para seguir acá y ganarme un puesto, pero se me hace muy difícil cuando ya la decisión está tomada de parte del técnico, ya son once fechas, me he esforzado al máximo, pero no he visto el cambio, pero vamos a ver”, declaró el hondureño a Radio Reloj de Colombia.