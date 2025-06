Roosevelt Hernández reconoce que las FF AA están investigando a periodistas

Hernández aseguró que él ha mantenido buen trato con los comunicadores, pero no mantiene la misma línea con quienes calumnian.

"Mire el trato que nosotros tenemos, tanto en cámara, de manera pública como en privado; este soy yo y los periodistas me conocen perfectamente, este soy yo y no puedo dejar de ser quién soy", inició diciendo en entrevista con TN5.

El jefe militar añadió que "los que me están escuchando son miembros tanto activos como los retirados o en reserva, algo que ellos deben tener claro es que no están en la jerarquía y no pueden estar trastocando el mando de quienes estamos activos".

Pese a que las FF AA han usado medios de comunicación de la institución para atizar contra medios y periodistas, adujo que hay buena relación en general.

"Nosotros siempre tenemos una buena relación con los medios de comunicación y lo que sí no podemos es tener una buena relación con los calumniadores y los que se aprovechan con alevosía y ventaja se aprovechan de las mentiras".

Hernández añadió que "cuando uno se va a expresar hay que ser respetuoso ante quien esté escuchando. Si alguien está atacando o diciendo mentiras, generando una persecución dañina y tendenciosa hacia la institución, somos soldados y los soldados estamos preparados para la guerra porque hay diferentes tipos de guerra".

Roosevelt Hernández acotó que las FF AA deben defenderse siempre, sin importar que sea una lucha en el campo de batalla o en otras instancias.

"Nosotros seríamos cobardes si no nos defendemos y si no defendemos a la institución en esta situación, si es así entonces no defenderíamos a la sociedad y al pueblo en un combate literalmente hablando. Es nuestra institución la que están vilmente atacando, nosotros estamos analizando y pondremos los recursos en lo que nos ampare el Estado de derecho y poner orden en este tipo de situaciones, ya que calumniadores vienen a deteriorar la imagen de la institución".