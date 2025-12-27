  1. Inicio
Así es Lissette del Cid, la futura primera dama de Honduras de 2026 a 2030

Lissette del Cid, esposa del presidente electo Nasry Asfura, se perfila como la futura primera dama de Honduras para el período 2026-2030

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 15:40
Con un perfil discreto y una trayectoria marcada por el trabajo social, Lissette del Cid se perfila como la futura primera dama de Honduras para el período 2026-2030, tras el triunfo electoral de su esposo, el presidente electo Nasry Asfura.

 Foto: Redes sociales
Del Cid y Asfura suman 40 años de matrimonio. El propio mandatario electo reveló recientemente que se conocieron el 24 de noviembre de 1984 y que contrajeron nupcias el 24 de agosto de 1985.

 Foto: Redes sociales
Del Cid es una originaria del municipio de Santa Lucía, departamento de Intibucá.

 Foto: Redes sociales
De esa unión nacieron tres hijas: Monique, Stephanie y Alexandra Asfura, quienes, al igual que su madre, han mantenido un bajo perfil ante los medios de comunicación. La familia también está integrada por tres nietos.

 Foto: Redes sociales
A pesar de estar casada con una de las figuras políticas más conocidas del país, Lissette del Cid ha optado por mantenerse alejada del protagonismo público.

Foto: Redes sociales
No obstante, ha acompañado a su esposo en los momentos más relevantes de su carrera política y, en los últimos días, ha cobrado mayor visibilidad tras expresar que le “va a prestar a Honduras el mejor hombre”, en referencia al compromiso de Asfura con el país.

 Foto: Redes sociales
Durante la gestión de su esposo como alcalde del Distrito Central, Del Cid trabajó de forma cercana y constante en diversas iniciativas sociales. Su labor se enfocó principalmente en el apoyo a la mujer, el impulso de programas para madres solteras, así como proyectos orientados a la educación y al bienestar de niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

 Foto: Redes sociales
“A mí no me gusta figurar, pero sí le voy a ayudar en cualquier proyecto que necesite de mi presencia”, expresó.

 Foto: Redes sociales
En el ámbito profesional, se conoce que Lissette del Cid colabora desde hace varios años con organizaciones humanitarias de la capital, incluso antes de que Asfura ganara la alcaldía en 2013.

Foto: Redes sociales
Asimismo, ha formado parte del equipo de trabajo de las campañas políticas de su esposo en las elecciones generales de 2021 y nuevamente en 2025.

 Foto: Redes sociales
Con una vida marcada por la discreción, la labor solidaria y el respaldo constante a su familia, Lissette del Cid se prepara para asumir un nuevo rol en la vida pública nacional, manteniendo el sello que la ha caracterizado durante décadas: trabajar en silencio y con compromiso social.

 Foto: Redes sociales
