El pleno de consejeros determinó, por mayoría, continuar con escrutinio especial en nivel de diputados

Tegucigalpa, Honduras.- En sesión de pleno la mañana de este sábadoel Consejero Nacional Electoral (CNE), por mayoría de votos, decidió reiniciar el escrutinio especial a nivel de diputados, con el fin de garantizar que el nuevo Congreso Nacional sea conformado en enero próximo, y así asegurar la alternabilidad en el poder. La determinación se tomó con el voto en contra del consejero Marlon Ochoa, quien recomendó que la mejor alternativa era reiniciar en el nivel electivo de corporaciones municipales, o que se hiciera de forma simultánea. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall y la consejera Cossette López, votaron a favor de iniciar con el nivel electivo de diputados con el fin de darle certeza a la alternancia en el poder, el 27 de enero de 2026. Minutos antes, en sesión de trabajo, el auditor externo contratado por el CNE se comprometió a elaborar un informe que se presentará en las próximas seis horas, es decir, que estará listo aproximadamente a las 6:00 de la tarde de este sábado , donde evidenciará las actas donde hay disputas reales en los dos niveles electivos, diputados y corporaciones. La consejera presidenta del CNE, expresó que mientras se remite el informe se debe reiniciar el recuento , “lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos mientras llega ese informe, hay que iniciar ya” . Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) no trabajaron desde el mediodía del miércoles 24 de diciembre, cuando se les dio un asueto por las fiestas de Navidad, pero al regresar no comenzaban porque el pleno del CNE no había determinado en qué nivel continuar. Al mismo tiempo, Hall reflexionó que la instalación del Congreso Nacional es un paso evidentemente necesario, esencial e indispensable para que exista la alternancia en el Poder Ejecutivo.

Añadió que el pueblo hondureño que votó y decidió quién ejercerá la presidencia de la República en los próximos cuatro años-Nasry Asfura- por ello se requiere que el Congreso Nacional esté instalado. “Mi posición es asegurar la alternancia y el respeto a la Constitución y a la Ley”, reafirmó Hall. Agregó que “no podemos poner en riesgo la elección general ni lo que debe suceder en enero, porque parecería que hay mucha voces disonantes en ese sentido y yo no voy a prestarme a eso”. Por su parte, la consejera López se manifestó a favor de Hall, quien dijo que hubiese deseado que todo el escrutinio especial se hubiera realizado con normalidad y sin ataques a los cuales ha estado sometido el CNE.

Municipalidades

A esto se incluyen la imposición de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, que han querido agenciarse las atribuciones del CNE mismo, y la paralización y el secuestro del proceso como ha sucedido. “También pienso que la alternancia en el ejercicio del poder está sujeta a la existencia de un nuevo Congreso Nacional, y no debemos dar espacio para generar escenarios en los cuales el Congreso Nacional quiera hacerse de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral” , sentenció. Ochoa, por su parte, señaló que “decir que está en riesgo la alternancia, es como que nosotros en 2021 hubiéramos dicho que estaba en riesgo la alternancia porque hacían falta 641 maletas por escrutar en Francisco Morazán y en Colón”.

Ochoa argumentó que donde la proporción de diputados para ciertos partidos cambia, sería en los departamentos de Cortés y El Paraíso, claro, que hay que contar todas las actas, pero esa es la proyección con las actas que presentan inconsistencias. Mientras que en el caso de las corporaciones municipales, hay más de 100 municipios en el país, en donde la diferencia es menor del 10% de los votos, indicó. Defendió que el escrutinio especial en el nivel de corporación municipal es mucho más rápido que en el nivel de diputados, porque únicamente hay que contar los votos de cinco casillas, o en el caso de que exista una candidatura independiente, seis casillas.