A menos de cuatro días para la declaratoria, el escrutinio especial no avanza

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial de las actas con inconsistencias del proceso electoral general del 30 de noviembre pasado, no registra avances, a pesar de que los días se acercan cada vez más a la declaratoria oficial prevista para el martes 30 de diciembre .
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dijo la noche del viernes que pese las múltiples dificultades que ha tenido el proceso de las elecciones generales, "habrá declaración en tiempo y forma, tal como la Constitución y la ley indican" .
En el Centro Logístico Electoral (CLE) instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), los integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) poco han trabajado, debido, según algunos escrutadores, a que el Partido Nacional y Liberal quieren terminar el nivel presidencial y el Partido Libertad y Refundación (Libre) las corporaciones municipales.
Después del feriado de Navidad, el escrutinio estuvo detenido por más de 48 horas, debido a que los integrantes de las JEVR argumentaban que los consejeros no les habían indicado en qué nivel electivo trabajar.
A eso de las 8:00 de la mañana de hoy, el turbo B dejó las instalaciones del Infop, y se esperaba que el turno A reanudará las labores con el fin de terminar el conteo de las actas.
A las 10:37 de la mañana de hoy sábado, 27 de diciembre la transmisión en vivo de youtube de las mesas en el CLE mostró que nadie estaba trabajando, solo se observaban un grupo de militares en la zona de acceso.
Resultados
A nivel de presidentes en la mañana de hoy el portal de resultados mostró un avance del 99.93% del escrutinio en general, con 306 actas con inconsistencias y 18,848 transmitidas correctamente.
Aquí todo está dicho, el candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, más conocido como "Tito" Asfura, fue declarado como el presidente electo la tarde del 24 de diciembre, y hasta hoy suma 1,481,414 votos.
En segundo lugar y muy cerca de alcanzarlo quedó el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que hasta hoy suma 1,455,076 marcas, con una diferencia de 26,338 por debajo de Asfura.
En tercer lugar quedó el partido oficialista (Libre), con su candidata Rixi Moncada, que hasta la mañana de este sábado sumaba 706,222 marcas a su favor.
Donde está fuerte la pelea en este momento es en la alcaldía del Distrito Central, es decir, la capital de la República, donde el actual alcalde, Jorge Aldaba, pierde por una deferencia de 613 votos contra el candidato nacionalista, Juan Diego Zelaya.
Este nivel electivo es el que está generando polémica hasta el momento, debido a que Aldana asegura que ganó la municipalidad y se mantiene afuera del Infop en una carpa, mientras que Zelaya confía que el triunfo es a su favor.
Mientras se acerca el fin de año, los sectores de la sociedad civil y la población en general esperan que el CNE y los partido políticos logren cerrar el proceso electoral, para iniciar el 2026 en paz y con la esperanza de que mejoren las condiciones de vida para la población en general.