A menos de cuatro días para la declaratoria, el escrutinio especial no avanza

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial de las actas con inconsistencias del proceso electoral general del 30 de noviembre pasado, no registra avances, a pesar de que los días se acercan cada vez más a la declaratoria oficial prevista para el martes 30 de diciembre .

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dijo la noche del viernes que pese las múltiples dificultades que ha tenido el proceso de las elecciones generales, "habrá declaración en tiempo y forma, tal como la Constitución y la ley indican" .

En el Centro Logístico Electoral (CLE) instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), los integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) poco han trabajado, debido, según algunos escrutadores, a que el Partido Nacional y Liberal quieren terminar el nivel presidencial y el Partido Libertad y Refundación (Libre) las corporaciones municipales.

Después del feriado de Navidad, el escrutinio estuvo detenido por más de 48 horas, debido a que los integrantes de las JEVR argumentaban que los consejeros no les habían indicado en qué nivel electivo trabajar.

A eso de las 8:00 de la mañana de hoy, el turbo B dejó las instalaciones del Infop, y se esperaba que el turno A reanudará las labores con el fin de terminar el conteo de las actas.

A las 10:37 de la mañana de hoy sábado, 27 de diciembre la transmisión en vivo de youtube de las mesas en el CLE mostró que nadie estaba trabajando, solo se observaban un grupo de militares en la zona de acceso.