Ana Paola Hall asegura que habrá declaración final de elecciones en Honduras

Después de que el CNE declaró presidente electo a Asfura, se esperaba que el jueves continuara el escrutinio especial de las 305 actas electorales que faltan, pero han pasado dos días de total parálisis.

Del proceso falta por escrutar 305 actas electorales, de 2.792 con inconsistencias, que en su mayoría definirán a los ganadores en los niveles de alcaldías y diputados.

Hasta ahora el CNE realizó, el pasado miércoles, la declaración del nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura , del conservador Partido Nacional, después de 24 días de las votaciones.

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall , dijo el viernes que pese las múltiples dificultades que ha tenido el proceso de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, "habrá declaración en tiempo y forma, tal como la Constitución y la ley indican".

Hall y López atribuyen esta parálisis a un nuevo boicot de escrutadores que representan a los partidos Liberal y Libre, cuyos candidatos presidenciales no reconocen los resultados, aduciendo que hubo fraude y la exigencia de que se cuente "voto por voto", a pesar de que el ente electoral ha reiterado que por ley no es posible.

En una sesión virtual de los tres consejeros del CNE, celebrada el viernes, Hall dijo que "en este pleno se han dado cuestiones sin precedentes que no se pueden olvidar y que la historia no olvidará", en alusión al ambiente hostil, amenazas, problemas administrativos y técnicos, entre otros, que han marcado el escrutinio de las elecciones celebradas hace casi un mes.

"Hemos trabajado no acompañados, no acompañadas por la institucionalidad de este país, sino, a pesar de la institucionalidad de este país, que no ha hecho más que perseguirnos, atacarnos, intimidarnos de forma constante y permanente, delitos continuados y permanentes que no vamos a olvidar", enfatizó.

Señaló además que "a pesar de todo eso, seguimos de pie, seguimos firmes, con la conciencia tranquila y de cara al pueblo hondureño. Les repito, estamos del único lado que se puede estar, del lado de ustedes y habrá declaratoria en tiempo y forma tal como la Constitución y la ley indican".

Hall y la también consejera Cossette López, que representan a los opositores partidos Liberal y Nacional, respectivamente, han denunciado ser víctimas de momentos difíciles desde la institucionalidad, muchas de ellas de parte del tercer consejero del CNE, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Hall convocó a una nueva sesión virtual del pleno del CNE para este sábado, a partir de las 09:00 de la mañana, para tratar sobre la parálisis del escrutinio especial de 305 actas pendientes.

Según la declaración del CNE del miércoles, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, resultó electo con 1.479.822 (40.27 %); seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.452.796 (39,53 %) y Rixi Moncada, del Partido Libre, con 705.428 sufragios (19,19 %).

Los votos de las 305 actas electorales que no han sido escrutados definirán a varios alcaldes y diputados del Congreso Nacional.

Los 20 diputados para el Parlamento Centroamericano ya están electos.

Los hondureños votaron el 30 de noviembre para elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la primera mujer en llegar al Ejecutivo en la historia del país, quien asumió en enero de 2022.